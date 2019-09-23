إصابة 3 أشخاص فى تصادم سيارتين بالصف

أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق في الصف، مما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.



تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة بلاغًا من الخدمات المعينة في الصف بوقوع حادث مروري، فانتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.



وتبين من الفحص أن الحادث أسفر عن إصابة 3 أشخاص وتلفيات بالسيارتين، فتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.