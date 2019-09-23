مجهولون يضرمون النار في صندوق كابلات للسكك الحديدية ببرلين

قام مجهولون بإضرام النار في صندوق كابلات للسكك الحديدية بحي كارلسهورست في العاصمة الألمانية برلين.



وقال متحدث باسم الشرطة اليوم الاثنين إن الشرطة ترجح تورط متطرفين سياسيين في الهجوم، وتسبب الهجوم في توقف حركة قطارات الضواحي وقطارات إقليمية.



وتم إضرام النار في صندوق الكابلات على أحد خطوط السكك الحديدية ليلة الأحدالاثنين.



ويتولى القسم المختص بحماية أمن الدولة في الشرطة الجنائية التحقيقات في الهجوم.



وكان يساريون متطرفون شنوا خلال السنوات الماضية هجمات حرق متكررة على مرافق تابعة للسكك الحديدية، وكانوا ينشرون خطابات على الإنترنت يعترفون فيها بمسئوليتهم عن هذه الهجمات.