شاهد.. ماجد المهندس يجرى هربًا من معجباته

تداول رواد موقع "يوتيوب"، مقطع فيديو لبعض الفتيات وهن يطاردن الفنان ماجد المهندس حتى سيارته التي ستقله لمقر إقامته.



وأظهر الفيديو، "المهندس" وهو يجري بسرعة كبيرة نحو سيارته هربًا من الهجوم الجماهيري الذي كان غالبيته من الفتيات، عقب انتهاء فقرته الغنائية في حفل اليوم الوطني، الذي أقيم في المملكة العربية السعودية.



وليست هذه المرّة الأولى الذي يتعرّض فيها الفنان العراقي السعودي ماجد المهندس لمثل هذه المواقف خصوصًا من الفتيات، فقد قامت فتاة منتقبة باحتضان الفنان العراقي على المسرح، خلال إحيائه لحفل في سوق عكاظ بالسعودية، ما عرضها للمحاكمة بتهمة التحرش والحبس لمدة عام مع إيقاف التنفيذ.