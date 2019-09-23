بدء تشغيل الغاز الطبيعي بمدينة القوصية في أسيوط

أعلنت هويدا الشافعي رئيس مركز ومدينة القوصية بأسيوط، عن توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية بمدينة القوصية كنقطة البداية لانطلاقه وتوصيله لباقي الوحدات السكنية، طبقًا للخطة الزمنية الموضوعة مسبقا.



وأوضحت هويدا الشافعي أنه تم توصيل الغاز الطبيعي بقطاع رقم 1 غرب مدينة القوصية والانتهاء من توصيل الشبكات بقطاع 2 وحدوده "شارع الجناين، الطريق الزراعي، طريق مير والدير، وشارع الجلاء" على أن يتم الانتهاء من توصيل قطاع 5 وحدوده "شارع الجلاء، والطريق الزراعي، وطريق الشيخ عون الله".



وأضافت أنه في حالة وجود تسريب للغاز يرجى الاتصال على الخط الساخن طوارئ 129 أو من أي تليفون ارضي "0882293890".



وأشارت رئيس مركز ومدينة القوصية إلى أنه تم تسجيل حوالي 3100 تعاقد مع شركة وادي النيل لتوصيل الغاز الطبيعي بمدينة القوصية حتى الآن، مناشدة المواطنين بسرعة التعاقد على وصلات المنازل بالدفع الكاش بمقر الشركة بمحافظة أسيوط "تقسيم الحقوقيين بشارع جامعة الأزهر أمام دار المناسبات" لحين توفير خدمة التعاقد بمدينة القوصية.



وأوضحت أنه سيتم توصيل الغاز الطبيعي لبعض القرى المنتهي بها خدمة الصرف الصحي بداية بقرية بني إدريس، وقرى بنى هلال وبني صالح والصبحة ومير، وذلك بعد انتهاء توصيل مدينة القوصية وانتهاء الدراسات بها.



جدير بالذكر أن وصلات الغاز الطيبي وصلت إلى أكثر من 169 ألف وحدة سكنية و228 مخبزا بلديا وإفرنجيا و489 مستشفى ومطعما بمراكز وأحياء المحافظة.