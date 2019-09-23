ضبط عاطلين أثناء سرقتهما شققًا سكنية في حلوان

نجح رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، في القبض على عاطلين أثناء سرقتهما شققًا سكنية، والاستيلاء على محتوياتها بمنطقة حلوان.



تلقى قسم شرطة حلوان بلاغًا من الأهالي يفيد بسرقة عاطلين عدد من الشقق السكنية بدائرة القسم، فانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتم القبض عليهما وبحوزتهما أموال ومشغولات ذهبية.



تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.



