وكيل "عاملة البرلمان" تشارك في مؤتمر مستقبل الاستثمار في مصر

تشارك النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم، فى مؤتمر "مستقبل الاستثمار في مصر.. رؤية مجتمع الأعمال"، وذلك بدعوة من وزيرة الاستثمار.



ويقام المؤتمر تحت رعاية وزارة الاستثمار والتعاون الدولي ووزارة المالية والتجارة والصناعة



وتعقد جمعية رجال أعمال الإسكندرية بالتعاون مع الجمعية المصرية لشباب الأعمال وجمعية رجال الأعمال المصريين، مؤتمرا، اليوم، تحت عنوان "مستقبل الاستثمار في مصر.. رؤية مجتمع الأعمال"، تحت رعاية وزارة الاستثمار والتعاون الدولي.



ويتضمن المؤتمر مجموعة من الجلسات التي تناقش دور ومساهمة مجتمع الاعمال في تحقيق مستقبل اقتصادي أفضل لمصر خلال المرحلة المقبلة وبما يعود على المواطن المصري بتحقيق حياة كريمة.



وتناقش جلسات المؤتمر مؤشرات الاقتصاد المصري بين الواقع والمأمول، وفرص وتحديات الثورة الصناعية الرابعة.