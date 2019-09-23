ضبط 3 آلاف مخالفة مرورية في الجيزة

شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة عدة حملات على الطرق والمحاور الرئيسية، تنفيذًا لتعليمات اللواء محمد الشريف مدير الأمن، بفرض السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة صور الخروج على القانون.



أسفرت الحملة، التي قادها ضباط الإدارة على مدى الـ24 ساعة المنقضية، عن ضبط 2998 مخالفة متنوعة، شملت: "انتظار خاطئ، دون رخصة تسيير، دون رخصة قيادة، رادار، حملة مطالع ومنازل الكبارى، نموذج 125، صلاحية فنية، دخان كثيف، حجز توك توك، عدم تشميع الحمولة، حمولة زائدة، والسير يسار الطريق، التحدث في المحمول، عدم صلاحية الأنوار للسيارات، استخدام حزام الأمان، عدم صلاحية إطارات السيارات، متنوع، وحجز سيارة".



تحرر محضر عن كل واقعة على حدة، وأمر اللواء محمد الشريف بإحالة الوقائع للنيابات المختصة.