ضبط 13 حالة اشتباه في المنطقة الأثرية

شنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، تحت إشراف اللواء محمد الشريف مدير الأمن، حملة لضبط تجار المخدرات والخارجين عن القانون، والهاربين من تنفيذ الأحكام ورفع الإشغالات بالمنطقة الأثرية في الهرم.



وأسفرت الحملة في مجال جهود إدارة شرطة المرافق، عن ضبط "80 كرسى، 5 إستاند، 5 ترابيزة، 15 أوتاد حديدية، 80 عرق خشب، 15 قلب شيشة، 3 ثلاجات، 1 ونش، 2 برويطة، 150 سيخ حديد، 25 طقطوقة، 3 فرش خردوات، 12 عربة فول، 385 الإجمالي".



وفي مجال جهود البحث الجنائي، تم ضبط "13 اشتباه، 1 بائع متجول، 2 تسول،1 جزئى، 1 مضايقة سائحين، 18 الإجمالي".



تحررت المحاضر اللازمة حيال كل واقعة، وتولت النيابة التحقيقات.