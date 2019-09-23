صحف فرنسا تتغنى بنيمار لتسجيله هدف الفوز في مرمى أولمبيك ليون

أشادت صحف فرنسا الرياضية الصادرة صباح اليوم الاثنين بالبرازيلي نيمار جونيور نجم باريس سان جيرمان، لتسجيله هدف الفوز في مرمى أولمبيك ليون في الوقت القاتل.

وعنونت صحيفة ليكيب غلافها بـ "بصمة نيمار"، حيث أشارت إلى أن اللاعب البرازيلي تحدى الأجواء العدائية في ملعب أولمبيك ليون، ليحسم قمة الجولة السادسة من الدوري الفرنسي لصالح العملاق الباريسي.

وكتبت مجلة فرانس فوتبول "نيمار ينقذ البي إس جي مجددا، وهذه المرة أمام ليون"، وأضافت صحيفة لو باريزيان "مجددًا.. نيمار يغير كل شيء".