الشرطة الإسبانية تعتقل 9 انفصاليين لتخطيطهم لأعمال عنف

أعلنت الشرطة الإسبانية عن اعتقال تسعة انفصاليين كتالونيين صباح اليوم الإثنين، في مدن مختلفة في إقليم كتالونيا بشمال شرق البلاد، الذي يطالب بالانفصال عن إسبانيا، وذلك لتخطيطهم القيام بأعمال عنف.



وقالت متحدثة باسم الحرس المدني الإسباني، حسبما ذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية، إن أمر الاعتقال أصدرته المحكمة الإسبانية العليا.



يذكر أن أكثر من 600 ألف شخص شاركوا في مظاهرات حاشدة يوم الخميس الماضي، في عاصمة الإقليم برشلونة، تأييدًا لانفصال إقليم كتالونيا عن إسبانيا.