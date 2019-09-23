تحرير 1290 مخالفة مرورية فى حملة مكبرة بالمنوفية

شنت مديرية أمن المنوفية حملة مرورية مكبرة تحت إشراف اللواء محمد ناجى أباظة مدير أمن المنوفية، واللواء مصطفى إبراهيم مدير إدارة المرور بالمحافظة، والمقدم تامر الأقصرى وكيل إدارة المرور، لتسيير السيولة المرورية، والتى أسفرت عن تحرير 1290 مخالفات مرورية متنوعة، بينهم ضبط 18 دراجة نارية بدون لوحات معدنية.



كما شنت مدير أمن المنوفية، حملة مكبرة على الظهير الصحراوى، برئاسة اللواء أسامة سعودى رئيس قطاع الأمن بالسادات ومنوف، أسفرت عن فحص 10 مزارع دائرة مركز السادات، وفحـص 230 شخصا، كما تم فحص 17 شقة مفروشة بمدينة شبين الكوم، وفحص 27 شخصا، وتبين وجود عاطلين منهم هاربين من أحكام قضائية.



يأتى ذلك، فى إطار تكثيف الجهود لعودة الأمن والانضباط للشارع بمحافظة المنوفية قام قسم شرطة المرافق والوحدات التابعة له بحملات ودوريات لرفع الإشغالات بكافة قري ومدن المحافظة، وتنفيذ قوانين التنظيم واللوائح والقرارات المنظمة لها، بالتعاون مع الإدارات المحلية بالمحافظة.