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حوادث

اليوم.. نظر محاكمة المتهمين بقتل جارهم فى الزاوية الحمراء

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 09:10 ص
جريدة الدستور
عماد سليمان
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تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عزيز شاهين محاكمة المتهمين بقتل جارهم العامل فى الزاوية الحمراء.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن أن المتهمين " محمد. ح " 23 عاما سائق، "محمد. ع " 20 عاما مندوب مبيعات، " وليد. ح " 16 عاما مندوب مبيعات، كونوا تشكيلا عصابىا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح بمنطقة الزاوية الحمراء، حيث وأحرز المتهم الأول سلاح نارى "فرد خرطوش"، واقتصر دور المتهمين الثانى والثالث على مساعدة الأول فى استدراج واستهداف المواطنين لسرقتهم.

وتوصلت تحريات رجال مباحث القاهرة إلى أن المتهمين فور رصدهم "باسم" عامل أثناء مروره بأحد شوارع المنطقة فى وقت متأخر من الليل عائدا من عمله استوقفه المتهم الأول محاولا سرقته بتهديد السلاح النارى الذى بحوزته وما أن قاوم المجنى عليه حتى أطلق المتهم عيار نارى عليه أصابه فى الصدر فأرداه قتيلا بينما اقتصر دور المتهم الثانى على سرقة محتويات المجنى عليه وراقب المتهم الثالث الطريق.

بدأت القضية بتلقى ضباط مباحث قسم الزاوية الحمراء، بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة وبالانتقال تبين أن المتوفى مصاب بطلق نارى وبالإطلاع على الأوراق الثبوتية للمتوفى تبين أنه " باسم يوسف فخرى" عامل.

رصدت التحريات هوية الجناة وهم كلا من " محمد. ح " 23 عاما سائق، " محمد. ع " 20 عاما مندوب مبيعات، " وليد. ح " 16 عاما مندوب مبيعات، وبتكثيف التحريات ألقى رجال المباحث القبض عليهم وبحوزتهم والسلاح المستخدم، وباشرت معهم النيابة العامة التحقيق وأحالتهم إلى محكمة الجنايات.

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