الإثنين 23 سبتمبر 2019 الموافق 24 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

نيوزيلندا تزيل نوعين من الضرائب لتعزيز التنمية الاقتصادية

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 09:03 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
أزالت الحكومة النيوزيلندية اليوم الإثنين، نوعين من الضرائب لدعم الشركات المحلية بغية تحقيق تنمية أكثر إنتاجية واستدامة وشمولية.

وكجزء من إصدار الخطة الاقتصادية للحكومة، أعلن وزير المالية غرانت روبرتسون ووزير الأعمال الصغيرة والإيرادات ستيورات ناش اليوم الاثنين إزالة حاجزين أمام التوسع كانت تواجههما الشركات.

وقال روبرتسون إنه "في الوقت الحاضر، غالبا ما تكون التكاليف المرتبطة باستكشاف ما إذا كنت تريد الاستثمار في أصول أو نماذج أعمال جديدة غير قابلة للخصم لأغراض ضريبية. يخبرنا أصحاب الأعمال أن هذا يمكن أن يردعهم عن إنفاق الأموال على البحث عن أفضل السبل لفعل الأشياء".

وأضاف روبرتسون "أننا نغير هذا الأمر حتى تتمكن الشركات من خصم 'نفقات الجدوى' من فواتيرها الضريبية، بما في ذلك المشاريع التي لا يتم المضي قدما فيها".

وسيتم إدراج هذا الإجراء في مشروع قانون الضرائب الذي سيتم تقديمه إلى البرلمان مطلع العام المقبل، مما يعني أن التغيير يمكن أن يبدأ من بداية السنة الضريبية التالية.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 16 ساعة

اتحاد الكرة يحدد موعد تقديم "البدرى" للإعلام

منذ حوالي 13 ساعة

ننشر صور التصميم النهائي لأول ميدان مسلة معلق في العالم بـ"المتحف الكبير"

منذ حوالي 13 ساعة

شاهد.. أسوأ 5 دقائق في تاريخ "الجزيرة"

منذ حوالي 23 ساعة

شاهد.. حقيقة حمل شيرين عبد الوهاب

ads

الصور

image description

صور.. جامعة بنى سويف تستقبل الطلاب بتحية العلم

image description

عودة المدارس

image description

لحظة تتويج الأهلي بكأس السوبر

image description

كأس السوبر.. جماهير الأهلي تزين برج العرب ولحظة التتويج

image description

شاهد.. إحماء لاعبي الزمالك والأهلي قبل انطلاق "السوبر"

الأكثر قراءة

"فخ عمرو أديب"..:كيف سقط إعلام الإخوان ضحية لخبر كاذب مقصود؟

رأس الأفعى.. تفاصيل خطة أيمن نور لنشر الفوضى بمعاونة «الحركة المدنية»

هبه القدسي تفجر مفاجأة خطيرة عن صفقة القرن

بعد "الأسطورة".. "رمضان" يتعاون مع محمد سامى فى مسلسله الجديد

أيام زمان

فايزة أحمد ومحمد سلطان قصة حب من أول نظرة.. تفاصيل تعرفها للمرة الأولى

لماذا اتجهت معالي زايد إلى تسمين العجول؟.. تعرّف على القصة

زكي رستم تسبب في إصابة والدته بشلل.. تعرّف على القصة

"بأمر ملكي".. علاج تحية كاريوكا على نفقة "آل سعود"

الصحة

الكونغو تقرر استعمال لقاح ثان لمكافحة الإيبولا منتصف أكتوبر

تحذير طبي صارم من دواء "يدفع إلى الانتحار"

خبراء ينصحون "بيبزول": علاج آمن لعلاج حموضة المعدة

5 إجراءات سهلة لإزالة الأكياس تحت العيون

الرئيس نيوز

بلاغ للنائب العام ضد "فتاة إلحق مصر يا سيسي" بتهمة ترويع المواطنين

أحمد موسى للمصريين: «لا تصدقوا الجزيرة.. أى خبر منها مفبرك»

عبدالحليم قنديل: الثورات لا تحدث بـ"الهاشتاجات"

بالصور.. قمة ثلاثية بين السيسي وعبد الله الثاني وبرهم صالح

منوعات

الأمير هاري وميجان وأرتشي في جولة عائلية بإفريقيا

ماليزية تقدم لضيوف حفل زفافها هدية "مكرونة"

تراجع حالات الصيد الجائر لوحيد القرن في جنوب أفريقيا

دراسة: مياه الصنابير تهدد 100 ألف أمريكى بالسرطان

كشكول

بالشروط.. جامعة الأزهر تفتح باب تقليل الاغتراب لطالبات الفرقة الأولى

تكريم أبناء الشهداء ببولاق الدكرور التعليمية في أول أيام الدراسة

تدريب معلمي مدارس مصر في وحدة النيل التابعة لمجلس الوزراء

لمدة أسبوع.. فتح باب التحويل ورقيا بين الكليات للطلاب الجدد بجامعة الأزهر

إسلام سياسي

صاحب أشهر صورة في التحرير يكذب الإخوان ويعلن دعمه للسيسى

المتحدث باسم القوات المسلحة يحذر من الانسياق وراء الصفحات المزورة على مواقع التواصل

صحيفة فرنسية تكشف فضيحة جديدة لحفيد "البنا"

سيف عبدالفتاح يفضح فبركة فيديوهات مظاهرات التحرير


زيت وسكر

فصل الكهرباء عن شوارع بأبو تشت ليومين في قنا

7 عادات صحية للأطفال في المدارس

فتح باب التقدم للتدريب المهنى مجانًا.. التفاصيل!

تراجع متوسط أسعار اللحوم والدواجن في الأسواق.. التفاصيل!

مقالات الرأي
د. منى حلمى
من الأستاذة منة الله إلى الحاجة حرم على بيه
د.أحمد الخميسى
السير نحو الحرب
عمرو خالد
«التوبة».. عقد صلح مع الله
ماجد حبته
صراع الغاز.. يفك الألغاز
المزيد

الثقافة

"البابطين" تطرح كتاب "المنتدى العالمي الأول لثقافة السلام"

"صافيني مرة" رواية نعيم صبري عن جيل العندليب الأسمر

غدًا معرض "ألوان وموسيقى" للفنانة شفق الوكيل

مصر تشارك في المهرجان الدولي لسينما الذاكرة

صفحتنا ع الفيس بوك