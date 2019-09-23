نيوزيلندا تزيل نوعين من الضرائب لتعزيز التنمية الاقتصادية

أزالت الحكومة النيوزيلندية اليوم الإثنين، نوعين من الضرائب لدعم الشركات المحلية بغية تحقيق تنمية أكثر إنتاجية واستدامة وشمولية.



وكجزء من إصدار الخطة الاقتصادية للحكومة، أعلن وزير المالية غرانت روبرتسون ووزير الأعمال الصغيرة والإيرادات ستيورات ناش اليوم الاثنين إزالة حاجزين أمام التوسع كانت تواجههما الشركات.



وقال روبرتسون إنه "في الوقت الحاضر، غالبا ما تكون التكاليف المرتبطة باستكشاف ما إذا كنت تريد الاستثمار في أصول أو نماذج أعمال جديدة غير قابلة للخصم لأغراض ضريبية. يخبرنا أصحاب الأعمال أن هذا يمكن أن يردعهم عن إنفاق الأموال على البحث عن أفضل السبل لفعل الأشياء".



وأضاف روبرتسون "أننا نغير هذا الأمر حتى تتمكن الشركات من خصم 'نفقات الجدوى' من فواتيرها الضريبية، بما في ذلك المشاريع التي لا يتم المضي قدما فيها".



وسيتم إدراج هذا الإجراء في مشروع قانون الضرائب الذي سيتم تقديمه إلى البرلمان مطلع العام المقبل، مما يعني أن التغيير يمكن أن يبدأ من بداية السنة الضريبية التالية.