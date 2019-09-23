ماليزيا وسنغافورة تؤكدان أهمية تعزيز العلاقات مع "آسيان"

قال وزير الشئون الاقتصادية الماليزي محمد عزمين بن علي اليوم الإثنين ، إن ماليزيا وسنغافورة تواصلان تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلًا عن تعزيز الارتباطات مع منطقة جنوب شرق آسيا.



ونقلت وكالة أنباء برناما الماليزية عن عزمين قوله- في تدوينة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)- " واثقون بأننا نستطيع الاستفادة معا من الإمكانات الاقتصادية في الآسيان."



وشارك وزير الشئون الاقتصادية الماليزي صورة له مع نائب رئيس الوزراء السنغافوري ووزير المالية هينج سوي كيت أثناء استضافته مأدبة غداء في حديقة سنغافورة النباتية، قائلا "لقد أجرينا مناقشات مثمرة ومحتملة حول كيفية إحراز تقدم في المستقبل".



وأعرب عزمين عن شكره لهينج على اللقاء المثمر، ووصفه بأنه تميز بالحماس والأفكار العظيمة من أجل تعزيز التعاون بين ماليزيا وسنغافورة.