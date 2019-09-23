مدرب إشبيلية: لا نستحق الخسارة أمام ريال مدريد

أشار المدير الفني لإشبيلية جولين لوبيتيغي، عقب الخسارة في عقر داره أمس الأحد، أمام ريال مدريد 0-1 في ختام الجولة 5 لليغا، إلى أن المباراة كانت "عالية الكثافة ومتكافئة"، وأن المنافس هو من "استفاد بشكل أفضل" من عملية فقدان الكرة.



وقال لوبتيغي خلال المؤتمر الصحافي عقب اللقاء الذي أقيم على ملعب رامون سانشيز بيثخوان: "فقدنا 3 نقاط في مباراة كنا نتطلع فيها لتحقيق نتيجة أفضل".



وتابع مدرب الفريق الأندلسي: "كانت مباراة متكافئة وحسمتها التفاصيل الصغيرة، نشعر بالحزن لأننا كنا نرغب في إسعاد الجماهير، ولكن علينا تدارك الأمر والنهوض سريعًا".



وأقر مدرب الفريق "الملكي" الأسبق بأن لاعبيه لم يكونوا "دقيقين" في الأمتار الأخيرة، وكانت "قرارتهم خاطئة" في بعض الأوقات، وهذا "لم يكن في صالح" فريقه.



وحول غياب النجاعة الهجومية أمام مرمى المنافس، أكد أنه "يجب العمل والتحسن سواء عند الفوز أو في الخسارة"، ولكنه شدد على أن هذا الأمر يحدث لكل الفرق لأنهم ما زالوا في "الجولة الخامسة".



ورفض لوبيتيغي إيجاد "أعذار" للخسارة برحلة السفر الطويلة غلى أذربيجان لمواجهة قره باغ في الدوري الأوروبي الخميس الماضي.



وأكد المدرب الباسكي أن "ريال مدريد قدم مباراة جادة للغاية"، رافضًا في الوقت ذاته الحديث عن الفترة التي قضاها كمدرب للفريق قبل أن تتم إقالته منذ نحو عام تقريبًا.



وقال في هذا الصدد: "هذه ليس اللحظة المناسبة للحديث عن الريال وعن رحيلي، أنا الآن مدرب لإشبيلية، ونشعر بالحزن من أجل الجماهير، سننهض غدًا، وسنبدأ الإعداد للمباراة المقبلة" الخميس، أمام إيبار في الجولة 6 لليغا.