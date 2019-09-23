الفلبين ترفض مساعدات 18 دولة بسبب "قتلى المخدرات"

أكدت الفلبين اليوم الإثنين ، بعد أن أنكرت في بادئ الأمر، أن حكومة الرئيس رودريجو دوتيرتي سوف ترفض قروضا ومنحا من 18 دولة تدعم إجراء تحقيق بشأن عمليات القتل التي وقعت خلال الحرب على المخدرات في البلاد.

وقال المتحدث الرئاسي سالفادور بانيلو لشبكة "إيه إن سي نيوز" إن إنكار دوتيرتي في وقت سابق لمثل هذا القرار بسبب عدم تذكره للأمر.

وكان بانيلو ثد ذكر الأسبوع الماضي أن دوتيرتي " لم يصدر أي مذكرة لتعليق القروض والمفاوضات مع 18 دولة" وافقت في يوليو الماضي على قرار، طرحته إيسلندا، لإجراء تحقيق في مجلس حقوق الانسان الأممي بشأن الحرب على المخدرات في مانيلا.

وأوضح أن دوتيرتي أخبره أن الفلبين " تعرضت للإهانة" من هذا القرار.

وقال بانيلو إن السكرتير التنفيذي سالفادور ميديالديا هو من أصدر هذه المذكرة.

وتقول الشرطة الفلبينية إن 6600 شخص لقوا حتفهم في الحملة ضد المخدرات.

وقال بانيلو إن ما تردده جماعات حقوق الانسان بأن عدد القتلى يتراوح ما بين 12 ألف وأكثر من 20 ألف قتيل أمر لا أساس له من الصحة.

ويشار إلى أن الدول التي دعمت القرار هى الأرجنتين واستراليا والنمسا والبهاما وبلغاريا وكرواتيا وجمهورية التشيك والدنمارك وفيجي وإيسلندا وإيطاليا والمكسيك وبيرو وسلوفاكيا وإسبانيا وأوكرانيا والمملكة المتحدة وأورجواي.