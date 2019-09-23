هبوط أسعار الذهب وسط توترات الخليج

تراجعت أسعار الذهب قليلا اليوم الإثنين مع تطلع المستثمرين إلى مزيد من الوضوح بشأن محادثات التجارة الأمريكية الصينية، في حين قدم تصاعد التوترات في الشرق الأوسط بعض الدعم.

وفي الساعة 0546 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب متراجعا 0.2 بالمائة إلى 1514.44 دولار للأوقية (الأونصة)، لكنه ظل قريبا من أعلى مستوياته في أكثر من أسبوع البالغ 1516.81 دولار والمسجل يوم الجمعة.

وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.5 بالمائة لتصل إلى 1521.90 دولار للأوقية.

وقال هاوي لي، الاقتصادي في بنك أو.سي.بي.سي "الذهب في منطقة مختلطة حاليا.

"تنامي المخاطر الجيوسياسية من السعودية ورفض الرئيس ترامب إمكانية إبرام اتفاق تجارة جزئي مع الصين يضفي بلا ريب مزيدا من اللمعان على الذهب."