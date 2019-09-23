مقتل 15 مسلحا من قوات الوفاق فى مواجهات مع الجيش الليبى

قتل 15 مسلحا من قوات حكومة الوفاق اليوم الإثنين ، في مواجهات مع الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر في جنوب العاصمة طرابلس.



وأفاد مصدر طبي ليبي ـ حسبما أفادت قناة (الحرة) الإخبارية ـ بأن مواجهات عنيفة اندلعت بين الجيش الليبي وقوات الوفاق في منطقة "السبيعة" الواقعة جنوب طرابلس؛ ما أسفر عن مقتل 15 من قوات الوفاق و20 جنديا من الجيش.



وتأتي هذه التطورات عقب ساعات من إعلان مصدر عسكري ليبي تجدد المواجهات بين قوات الوفاق الوطني وقوات الجيش الليبي في ضواحي العاصمة الليبية طرابلس.