مجهولان يهاجمان حارس زعيم المعارضة الكمبودي المنفي راينسي

أعلنت مسؤولة في "حزب الإنقاذ الوطني الكمبودي" المعارض المحظور أن "الحارس الشخصي الأمين" لزعيم المعارضة الكمبودي المنفي، سام راينسي، قد تعرض لهجوم من مجهولين في مطلع هذا الأسبوع.

وفي صورة شاركتها مو سوشوا، نائبة رئيس الحزب الذي تم حله بحكم من المحكمة العليا في البلاد في عام 2017، ظهر الحارس الشخصي بوك تشيندا والدم يغطي ياقة قميصه ويده اليسرى.

ويعيش راينسي، أحد مؤسسي حزب الإنقاذ الوطني الكمبودي، في الخارج منذ عام 2015 لتجنب عدد من الإدانات القضائية التي يقول إنها ذات دوافع سياسية. وقد وعد بالعودة إلى البلاد في 9 نوفمبر مع قادة معارضة آخرين منفيين في محاولة لاستعادة حزب المعارضة الرئيسي.

لكن رئيس الوزراء هون سين، الذي يتولى السلطة منذ فترة طويلة، ومسؤولين آخرين قالوا إنه سوف يتم القبض على راينسي عند أي محاولة للعودة إلى كمبوديا.