"صافيني مرة" رواية نعيم صبري عن جيل العندليب الأسمر

طرح الكاتب نعيم صبرى روايته الأخيرة "صافينى مرة" التي جاءت معبرة عن أسلوبه الذي ينهل من قلب مصر وأهلها وشوارعها، كما طالع جمهوره فى أعماله مثل رواية "شبرا" والمغني الصغير".

وتدور رواية "صافينى مرة" حول جيل كامل بدأ وعيه مع هذه الأغنيَّة، ومع صعود عبدالحليم حافظ، جيل بدأ يتفتح على الحياة مع ثورة يوليو، ويغنَّى لها مع عبدالحليم، جيلٌ عاش أزهى عصورها وانتصاراتها: جلاء الإنجليز، تأميم قناة السويس وحرب 1956، وحدة مصر وسوريا، بناء السد العالي والتصنيع الثقيل، ثم بدأ يعاني مع انكسارتها، حتى كانت الضربة القاصمة بهزيمة يونيو 1967 وضياع كل الآمال التي عاش عليها.

جيلٌ دمرته الصدمة وما تلاها من أحداث، عاش بعدها في حالة من الضياع، وبرغم حرب 1973، فإن ما تلاها من تطورات التفسخ السياسي والاجتماعي أجهز عليه، ولهذا فإن "صافينى مرة" رواية تحكى عن جيل الثورة والهزيمة.

يشار إلى أن نعيم صبرى روائي وشـاعر مصري، تخرج في كلية الهندسة بجامعة القاهرة عام 1968، عمل في المجال الهندسي، قبل أن يتفرغ للأدب منذ عام 1995.