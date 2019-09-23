غدًا معرض "ألوان وموسيقى" للفنانة شفق الوكيل

ينطلق معرض الفنانة التشكيلية الدكتورة شفق الوكيل، فى تمام الساعة السابعة مساء غد الثلاثاء، بقاعة صلاح طاهر للفنون التشكيلية بدار الأوبرا.

ويضم المعرض الذي يقام تحت عنوان "ألوان وموسيقى"، ويستمر حتى يوم 30 سبتمبر الجاري، نحو 40 لوحة فنية باستخدام الألوان الزيتية، تعبر خلالها الفنانة عما بداخلها من أحاسيس لتتناغم فيها الموسيقى مع الألوان الزاهية لتحاول إبراز جمال الليل وروعة الأزهار وغموض "الفانتازيا".

يذكر أن الفنانة شفق الوكيل، عشقت الفن والرسم منذ الصغر في العاشرة من عمرها، وهي معمارية ومخططة معاصرة حاصلة على الدكتوراة في

التخطيط والعمارة من جامعة شتوتجارت بألمانيا عام 1980، وهي أستاذ بكلية الهندسة جامعة عين شمس قسم التخطيط العمراني، كما أنها تدرس تاريخ الفن، وحاصلة على جائزة عين شمس التقديرية في الفنون عام 2013.

ومن أشهر معارض "الوكيل": "ست الكل" والمقصود بها "أم الدنيا"، والذي قدمت فيه لوحات تعبر عن التراث المصري والشخصيات المصرية وتوثقها مثل لوحات "الزار"، "السوق"، "المولد"،"الصيادين" و"قارئة الفنجان".