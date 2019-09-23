مصر تشارك في المهرجان الدولي لسينما الذاكرة

تنطلق فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان الدولي لسينما الذاكرة بمدينة الناضور المغربية، خلال الفترة من 5 إلى 11 أكتوبر بمشاركة مصرية، وستتوزع فعالياته على أكثر من مؤسسة ثقافية وتعليمية وأكاديمية.

ويتنافس خلال المهرجان 9 أفلام فى مسابقة الأفلام الوثائقية، و9 أفلام في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، في حين سيتم عرض 16 فيلما روائيا قصيرا، كما سيتم عرض أفلام في إطار مسابقة خاصة حول السينما وقضايا الزمن الراهن.

ويترأس الكاتب المغربي عبدالقادر الشاوي، لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية، وتضم فى عضويتها أليخاندرا تريليس من أوروغواي، أتووالبا ليشي من فينيزويلا، جويل كالميت من فرنسا، نينو كيرداتسكي من جورجيا، هلين باندينتير من فرنسا، رافاييل كيريرو من إسبانيا.

فيما ستترأس المخرجة اليونانية كريستينا جيروجاني لجنة تحكيم الأفلام الطويلة، ومعها كل من الناقد المصرى هانى مصطفى، وايكور ماناييف من أوكرانيا، جورج بالابانوف من بولغاريا، ديديي روسل من فرنسا، محمد نظيف من المغرب، عبدالحميد بن عمارة من الجزائر.

وستترأس المخرجة الإسبانية ماريا اغليسياس، لجنة تحكيم الأفلام القصيرة، ومعها فريق نسائي يضم، سناء موزيان من المغرب، لوليي فيرنيت الصنهاجي من فرنسا، ماريا أوخينيا هرننديس من كولومبيا، لوسيا دي كارفيلو من البرتغال، كلياني فليسا من اليونان، سعاد بوشناق من فلسطين.

وسيترأس الناقد المغربي عمر بلخمار لجنة تحكيم المسابقة الخاصة بالسينما وقضايا الزمن الراهن.