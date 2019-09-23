السبت.. مناقشة قانون الجمعيات الأهلية الجديد بمكتبة القاهرة

تنظم مكتبة القاهرة الكبرى، التابعة لقطاع شؤون الإنتاج الثقافى، برئاسة المخرج خالد جلال، يوم السبت المقبل ندوة لمناقشة قانون الجمعيات الأهلية الجديد، بمكتبة بالزمالك.

يتحدث فى الندوة الدكتور ياسر عبدالله، زميل جامعة الينوى بأمريكا ورئيس مجلس أمناء مؤسسة بناء، الدكتور صلاح هاشم، أستاذ التنمية والتخطيط بجامعة الفيوم، المحامى عماد هريدى، رئيس مجلس إدارة جمعية البركة، الاستشارى حسين جبريل، خبير منظمات المجتمع المدنى، ويدير اللقاء ياسر عثمان، مدير عام المكتبة.

تتضمن الندوة التعريف بقانون ممارسة العمل الأهلى رقم ١٤٩ لسنة ٢٠١٩، كما توجه المكتبة دعوة عامة لكل روادها للحضور والمشاركة الفعالة خلال المناقشة، وذلك بمقر المكتبة ١٥ شارع محمد مظهر بالزمالك.