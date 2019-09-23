مهرجان أيام فلسطين الثقافية يستأنف نشاطه في صور اللبنانية

يعود مهرجان أيام فلسطين الثقافية إلى مدينة صور في جنوب لبنان بعد توقف دام أربعة أعوام في 27 سبتمبر الجاري ليحتفي بشخصيات أدبية وفنية فلسطينية راحلة.

وقال مؤسس المسرح الوطني اللبناني الممثل والمخرج قاسم إسطنبولي إن الدورة الثانية من مهرجان أيام فلسطين الثقافية ستوجه تحية إلى شخصيات فنية وأدبية راحلة أسهمت في إبراز الفن الفلسطيني، أمثال الكاتب والأديب سلمان الناطور، والفنانة ريم البنا، والشاعر سميح القاسم، ورسام الكاريكاتير ناجي العلي، والمخرج والمصور هاني جوهرية، والتشكيلي كمال بلاطة.

وتشترك في تنظيم المهرجان إدارة مسرح إسطنبولي وجمعية تيرو للفنون، بالتعاون مع وزارة الثقافة اللبنانية ومؤسسة دروسوس وبلدية صور والإتحاد العام للفنانين الفلسطينيين في لبنان.

ويستمر المهرجان أربعة أيام، يقدم خلالها مجموعة من العروض الفنية على المسرح الوطني اللبناني في مدينة صور.

وكانت النسخة الأولى للمهرجان قد انطلقت من مدينة صور عام 2015، وشملت وقتها مجموعة أنشطة فنية ركزت على الأغنيات والمسرحيات الشعبية التراثية والأزياء الفولكلورية أيضا، ووجهت تحية إلى الفنانين غسان مطر ومحمود سعيد.