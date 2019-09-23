الإثنين 23 سبتمبر 2019 الموافق 24 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

أكاديمية الشعر الإماراتية تصدر "شاعر وقصيدة" لخليل العيلبوني

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 07:59 ص
خليل العيلبوني
خليل العيلبوني
أ ش أ
طباعة
صدر عن أكاديمية الشعر في لجنة إدارة البرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي كتاب "شاعر وقصيدة" من جزأين للأديب خليل العيلبوني.
يقع الجزء الأول في 355 صفحة والثاني في 336 صفحة، ويتناول الإصدار بجزئيه نماذج مميزة من شعراء أربعة مراحل مفصلية مر بها الشعر العربي في تاريخه مقسمة إلى أربعة أبواب هي: باب الشعر الجاهلي، باب الشعر الإسلامي الأموي، باب الشعر العباسي، باب الشعر الأندلسي.
وما يميّز الكتاب هو انتقاؤه أبرز شعراء العربية في كل عصر فيقوم بالتعريف بالشاعر تعريفا وافيا ثم يورد قصيدة له تعد إحدى أشهر قصائده، وترتبط بحادثة شهيرة وقعت له أو نظم بسببها القصيدة.
ومن الشعراء الذين اختارهم الكاتب في "باب الشعر الجاهلي" بالجزء الأول من الكتاب: امرؤ القيس، طرفة بن العبد، النابغة الذبياني، زهير بن أبي سلمى، عنترة العبسي.
ومن الشعراء الذين اختارهم في باب الشعر الإسلامي الأموي: حسان بن ثابت، كعب بن زهير، مالك بن الريب، قيس بن الملوح، كثير عزة، ليلى الأخيلية، جميل بثينة، عمر بن أبي ربيعة.
أما الشعرء العباسيون فاختار منهم: المتنبي، الإمام الشافعي، ديك الجن الحمصي، أبوفراس الحمداني، أبوالعلاء المعري.
وضم الجزء الثاني من الكتاب أمراء الشعر الأندلسي، ومنهم: المعتمد بن عباد، ابن زيدون، ابن حزم الأندلسي، ابن شهيد، ابن هانئ، ابن عبد ربه، ابن عمار، ابن حمديس، ابن خفاجة، لسان الدين بن الخطيب.
وحرص الكاتب على بناء شخصية الشاعر ومساره الحياتي اعتمادا على أشهر مصادر الأدب العربي القديمة، ومن أمثلة ذلك ما كتبه عن أبي العلاء المعري "الجزء الأول" بدءا من طفولة الشاعر وإصابته بفقدان البصر إلى المكانة العلمية لأسرته واعتكافه على نيل معارف عصره، ثم تطرق الكاتب إلى دخول أبي العلاء مرحلة الفلسفة في حياته بتحريمه على نفسه أكل اللحم، وفي شعره بكتابته "اللزوميات" التي دلت على وجود خلافات كبيرة بين هذا الشاعر الكبير وبين أهل عصره.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 12 ساعة

قادة مصر والأردن والعراق يؤكدون دعمهم للحل السياسى الشامل للقضية الفلسطينية

منذ حوالي 6 ساعات

بعد "الأسطورة".. "رمضان" يتعاون مع محمد سامى فى مسلسله الجديد

منذ حوالي 10 ساعة

الفنان أحمد العوضي: المقاول محمد علي دفع ملايين للظهور في مسلسل طايع

منذ حوالي 19 ساعة

الليلة.. محمد الباز يكشف خطة أيمن نور لنشر الفوضى في "90 دقيقة"

ads

الصور

image description

صور.. جامعة بنى سويف تستقبل الطلاب بتحية العلم

image description

عودة المدارس

image description

لحظة تتويج الأهلي بكأس السوبر

image description

كأس السوبر.. جماهير الأهلي تزين برج العرب ولحظة التتويج

image description

شاهد.. إحماء لاعبي الزمالك والأهلي قبل انطلاق "السوبر"

الأكثر قراءة

"فخ عمرو أديب"..:كيف سقط إعلام الإخوان ضحية لخبر كاذب مقصود؟

رأس الأفعى.. تفاصيل خطة أيمن نور لنشر الفوضى بمعاونة «الحركة المدنية»

هبه القدسي تفجر مفاجأة خطيرة عن صفقة القرن

بعد "الأسطورة".. "رمضان" يتعاون مع محمد سامى فى مسلسله الجديد

أيام زمان

فايزة أحمد ومحمد سلطان قصة حب من أول نظرة.. تفاصيل تعرفها للمرة الأولى

لماذا اتجهت معالي زايد إلى تسمين العجول؟.. تعرّف على القصة

زكي رستم تسبب في إصابة والدته بشلل.. تعرّف على القصة

"بأمر ملكي".. علاج تحية كاريوكا على نفقة "آل سعود"

الصحة

الكونغو تقرر استعمال لقاح ثان لمكافحة الإيبولا منتصف أكتوبر

تحذير طبي صارم من دواء "يدفع إلى الانتحار"

خبراء ينصحون "بيبزول": علاج آمن لعلاج حموضة المعدة

5 إجراءات سهلة لإزالة الأكياس تحت العيون

الرئيس نيوز

بلاغ للنائب العام ضد "فتاة إلحق مصر يا سيسي" بتهمة ترويع المواطنين

أحمد موسى للمصريين: «لا تصدقوا الجزيرة.. أى خبر منها مفبرك»

عبدالحليم قنديل: الثورات لا تحدث بـ"الهاشتاجات"

بالصور.. قمة ثلاثية بين السيسي وعبد الله الثاني وبرهم صالح

منوعات

الأمير هاري وميجان وأرتشي في جولة عائلية بإفريقيا

ماليزية تقدم لضيوف حفل زفافها هدية "مكرونة"

تراجع حالات الصيد الجائر لوحيد القرن في جنوب أفريقيا

دراسة: مياه الصنابير تهدد 100 ألف أمريكى بالسرطان

كشكول

قبول جميع تلاميذ رياض الأطفال من سن 5 سنوات بكفر الشيخ

بالشروط.. جامعة الأزهر تفتح باب تقليل الاغتراب لطالبات الفرقة الأولى

تكريم أبناء الشهداء ببولاق الدكرور التعليمية في أول أيام الدراسة

تدريب معلمي مدارس مصر في وحدة النيل التابعة لمجلس الوزراء

إسلام سياسي

صاحب أشهر صورة في التحرير يكذب الإخوان ويعلن دعمه للسيسى

المتحدث باسم القوات المسلحة يحذر من الانسياق وراء الصفحات المزورة على مواقع التواصل

صحيفة فرنسية تكشف فضيحة جديدة لحفيد "البنا"

سيف عبدالفتاح يفضح فبركة فيديوهات مظاهرات التحرير


زيت وسكر

فصل الكهرباء عن شوارع بأبو تشت ليومين في قنا

7 عادات صحية للأطفال في المدارس

فتح باب التقدم للتدريب المهنى مجانًا.. التفاصيل!

تراجع متوسط أسعار اللحوم والدواجن في الأسواق.. التفاصيل!

مقالات الرأي
د. منى حلمى
من الأستاذة منة الله إلى الحاجة حرم على بيه
د.أحمد الخميسى
السير نحو الحرب
عمرو خالد
«التوبة».. عقد صلح مع الله
ماجد حبته
صراع الغاز.. يفك الألغاز
المزيد

الثقافة

"البابطين" تطرح كتاب "المنتدى العالمي الأول لثقافة السلام"

"صافيني مرة" رواية نعيم صبري عن جيل العندليب الأسمر

غدًا معرض "ألوان وموسيقى" للفنانة شفق الوكيل

مصر تشارك في المهرجان الدولي لسينما الذاكرة

صفحتنا ع الفيس بوك