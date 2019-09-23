أكاديمية الشعر الإماراتية تصدر "شاعر وقصيدة" لخليل العيلبوني

صدر عن أكاديمية الشعر في لجنة إدارة البرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي كتاب "شاعر وقصيدة" من جزأين للأديب خليل العيلبوني.

يقع الجزء الأول في 355 صفحة والثاني في 336 صفحة، ويتناول الإصدار بجزئيه نماذج مميزة من شعراء أربعة مراحل مفصلية مر بها الشعر العربي في تاريخه مقسمة إلى أربعة أبواب هي: باب الشعر الجاهلي، باب الشعر الإسلامي الأموي، باب الشعر العباسي، باب الشعر الأندلسي.

وما يميّز الكتاب هو انتقاؤه أبرز شعراء العربية في كل عصر فيقوم بالتعريف بالشاعر تعريفا وافيا ثم يورد قصيدة له تعد إحدى أشهر قصائده، وترتبط بحادثة شهيرة وقعت له أو نظم بسببها القصيدة.

ومن الشعراء الذين اختارهم الكاتب في "باب الشعر الجاهلي" بالجزء الأول من الكتاب: امرؤ القيس، طرفة بن العبد، النابغة الذبياني، زهير بن أبي سلمى، عنترة العبسي.

ومن الشعراء الذين اختارهم في باب الشعر الإسلامي الأموي: حسان بن ثابت، كعب بن زهير، مالك بن الريب، قيس بن الملوح، كثير عزة، ليلى الأخيلية، جميل بثينة، عمر بن أبي ربيعة.

أما الشعرء العباسيون فاختار منهم: المتنبي، الإمام الشافعي، ديك الجن الحمصي، أبوفراس الحمداني، أبوالعلاء المعري.

وضم الجزء الثاني من الكتاب أمراء الشعر الأندلسي، ومنهم: المعتمد بن عباد، ابن زيدون، ابن حزم الأندلسي، ابن شهيد، ابن هانئ، ابن عبد ربه، ابن عمار، ابن حمديس، ابن خفاجة، لسان الدين بن الخطيب.

وحرص الكاتب على بناء شخصية الشاعر ومساره الحياتي اعتمادا على أشهر مصادر الأدب العربي القديمة، ومن أمثلة ذلك ما كتبه عن أبي العلاء المعري "الجزء الأول" بدءا من طفولة الشاعر وإصابته بفقدان البصر إلى المكانة العلمية لأسرته واعتكافه على نيل معارف عصره، ثم تطرق الكاتب إلى دخول أبي العلاء مرحلة الفلسفة في حياته بتحريمه على نفسه أكل اللحم، وفي شعره بكتابته "اللزوميات" التي دلت على وجود خلافات كبيرة بين هذا الشاعر الكبير وبين أهل عصره.