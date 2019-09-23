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الثقافة

ترجمة شرقاوي حافظ.. "اعترافات مؤجلة" مجموعة قصصية من بوليفيا

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 07:59 ص
جريدة الدستور
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أصدرت مكتبة العربي للنشر والتوزيع المجموعة القصصية "اعترافات مؤجلة" لماجيلا بودوين وترجمة شرقاوي حافظ، وهي حائزة على جائزة "جابرييل جارسيا ماركيز لمنطقة أمريكا اللاتينية 2015"، وهي إصدارها الأول من بوليفيا لتنضم إلى قائمة إصداراتها المترجمة التي تزيد عن 200 رواية من 45 بلدا مختلفا.
في هذه المجموعة القصصية فانتازيا مختلفة، بين فتى يحاول أن يتحدى أمه وألا يكون صادقا معها في قصة "شئ للعشاء"، وبين فتاة تسافر إلى بوينس آيرس لتشفى من معاناتاها النفسية والجسدية بالكتابة في قصة "سوناتا للصيف في بوينس آريس"، وعن شعور الخزي الذي يلي الحب من النظرة الأولى في قصة "الحب من النظرة الأولي"، ورجل يعالج دموعه وحزنه الأبدي بـ"حمام الملح" في قصة "تركيب الملح".
وفي المجموعة أيضا الفتاة التي ماتت وقت تنصيبها ملكة جمال في قصة "الشريط الأحمر"، والفتاة ذات الصداع المزمن من نوع نادر في قصة "الفتاة"، والزمن الذي يغير مصير عاملة فندق ويجعلها تتنازل عن هويتها وتضطر أن تفقد حب عمرها في موطنها الأصلي في قصة "حمقاء تقع في الحب"، ورجل يأمل أن تتغير حياته في قصة "ليلة الإفتتاح"، وفتاة حبيسة حجرتها آملة في الخروج إلى العالم المنفتح في قصة "حلم بعيد"، وقرب العلاقات ومتانتها حول موائد الطعام في قصة "الذواقة"، وكرة القدم التي تجمع الجد بحفيده في قصة "ساعة يد، كرة قدم، فنجان قهوة"، وغيرها من القصص المثيرة.
من خلال المشاهدة الدقيقة لهذه الحكايات التي تعد أول مجموعة قصصية تصدرها العربي من بوليفيا، نجد تشابهات كثيرة بيننا وبين ما يحدث في هذه القصص، وعلى الرغم من غرابتها، لكنها سهلة ومفهومة تتركك بمشاعر وأفكار كثيرة حول ذاتك، فكل قصة تمس كلا منا بشكل مختلف بما يتناسب مع أفكاره وتجعل كلا منا يفكر في بساطة القصة وعمق المعنى.. إننا نصل إلى آخر صفحة من كل قصة من قصص بودوين لنسأل أنفسنا: ما وراء هذه القصة؟
ماجيلا بودوين كاتبة، وصحفية، ومدرسة في الجامعة البوليفية، ولدت في كاراكاس بفنزويلا عام 1973، وتقيم في "سانتا كروز دي لا سييرا" ببوليفيا منذ 2005.. تدرس دبلومة الكتابة الإبداعية في جامعة سانتا كروز الخاصة.. صدر لها كتاب تحت عنوان "نساء من كوستادو" في عام 2010، ونشرت هذه المجموعة القصصية بعنوان "تكوين الملح" في عام 2014 وفازت بجائزة "جابرييل جارسيا ماركيز لمنطقة أمريكا اللاتينية" لعام 2015، وفازت روايتها الأولى، "صوت الـ هـ"، بالجائزة الوطنية للرواية في عام 2014.

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