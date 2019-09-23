31 ديسمبر.. آخر موعد للمشاركة في مهرجان شرم الشيخ للمسرح

أطلق مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان مازن الغرباوي استمارة المشاركة في دورته الخامسة التي ستنطلق يوم 1 أبريل وتستمر حتى يوم 7 من نفس الشهر 2020.

وحددت إدارة المهرجان يوم 31 ديسمبر 2019 كآخر موعد لتلقي طلبات المشاركة لكل الفرق المسرحية من كل دول العالم ووضع المهرجان عبر موقعه الرسمى نسختين من الاستمارة الأولى باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية.

وأوضح رئيس المهرجان ومؤسسه أن الاستمارة تطلق في الفترة المحددة ولكن المهرجان يستقبل طوال العام عروضا أخرى من خلال بعض المبرمجين الدوليين الذين يرشحون عروض للمهرجان ويتم اختيارها من قبل لجنة المشاهدة فالمهرجان يختار عروضه بصيغتين الأولي هي اختيار عروض عن طريق مبرمجين دوليين والأخرى عن طريق طلبات المشاركة من خلال استمارة المهرجان.

ووضعت إدارة المهرجان أيضا أكثر من 14 شرطا من شروط المشاركة في المهرجان ومنها، أن تكون الأولوية في اختيار العروض للمخرجين الشباب، وألا يتعدى سن المخرج 40 عاما، وأن تكون العروض المشاركة لمؤلف شاب، ولا يتعدى عمره 40 عاما، وألا يزيد مدة العرض المشارك عن ساعة ونصف.

يذكر أن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يترأسه شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب ورئيس اللجنة العليا للمهرجان الفنان الكبير والنجم محمد صبحي ويديره الدكتورة انجي البستاوي، ويقام المهرجان تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتورة رانيا المشاط وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة برئاسة المهندس احمد يوسف وعلا جمال الدين – رئيس قطاع السياحة الداخلية.