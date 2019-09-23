هاميلتون: فيراري أكثر نهما من مرسيدس

طالب لويس هاميلتون فريقه مرسيدس متصدر بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات برفع مستواه ضد فيراري المنتفض الذي يشعر بأنه أصبح أكثر عزما على النجاح.

وأبلغ بطل العالم خمس مرات شبكة سكاي سبورتس التلفزيونية بعد أن احتل المركز الرابع في جائزة سنغافورة الكبرى أمس الأحد "أشعر بأن (فيراري) أكثر نهما في الوقت الحالي".

وفاز فيراري بالسباق وهيمن على أول مركزين، إذ انتصر سيباستيان فيتل متقدما على زميله شارل لوكلير، ليحقق الفريق الإيطالي انتصاره الثالث على التوالي.

وبدأ لوكلير آخر ثلاثة سباقات من مركز أول المنطلقين.

وقال هاميلتون الذي ما زال يتصدر بطولة العالم بفارق 65 نقطة عن زميله فالتيري بوتاس قبل ستة سباقات على نهاية الموسم "علينا زيادة مستوانا. نملك القدرة ونحن ما زلنا الأفضل".

وأضاف وهو يتعهد بالقتال في جائزة روسيا الكبرى الأسبوع المقبل "يجب علينا التوقف عن جر أقدامنا والنهوض".

وانطلق هاميلتون من الصف الأول بجوار لوكلير لكنه خسر أمام استراتيجية فيراري بعدما كان فيتل أول من يتوقف في مركز الصيانة من بين أول ثلاثة سائقين.

