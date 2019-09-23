فلسطين: مقتل مواطن وإصابة آخرين داخل أراضي عام 48

قُتل مواطن في مدينة الناصرة، فجر اليوم الاثنين، في جريمة إطلاق النار تعرض لها بالقرب من منزله، فيما أصيب آخران في حادثين منفصلين، في مدينة شفا عمرو، وفي قرية كابول داخل أراضي عام 48.



وتحدثت مصادر متطابقة عن إصابة رجل (44 عاما) بجروح حرجة إثر إطلاق النار عليه، وتم نقله إلى مستشفى "هعيمك" في العفولة، قبل أن يتم الإعلان عن وفاته.



وقالت الشرطة الاسرائيلية إن خلفية الجريمة ما زالت مجهولة.



كما أصيب الليلة الماضية شاب (21 عاما) في مدينة شفا عمرو بجروح خطيرة جراء تعرضه للطعن، وجرى نقله إلى مستشفى "رامبام" في حيفا، وفتحت الشرطة تحقيقا.



وأصيب رجل في الثلاثينات من عمره بجروح خطيرة، الليلة الماضية، جراء تعرضه لإطلاق نار في قرية كابول.



ويشهد المجتمع العربي داخل أراضي 48 أعمال عنف واسعة، حيث قتل نهاية الأسبوع الماضي، أربعة أشخاص في قرية بسمة طبعون، ومدينة أم الفحم، وقرية كفر ياسيف، في جرائم إطلاق نار.