الإثنين 23 سبتمبر 2019 الموافق 24 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فلسطين: مقتل مواطن وإصابة آخرين داخل أراضي عام 48

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 07:53 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
قُتل مواطن في مدينة الناصرة، فجر اليوم الاثنين، في جريمة إطلاق النار تعرض لها بالقرب من منزله، فيما أصيب آخران في حادثين منفصلين، في مدينة شفا عمرو، وفي قرية كابول داخل أراضي عام 48.

وتحدثت مصادر متطابقة عن إصابة رجل (44 عاما) بجروح حرجة إثر إطلاق النار عليه، وتم نقله إلى مستشفى "هعيمك" في العفولة، قبل أن يتم الإعلان عن وفاته.

وقالت الشرطة الاسرائيلية إن خلفية الجريمة ما زالت مجهولة.

كما أصيب الليلة الماضية شاب (21 عاما) في مدينة شفا عمرو بجروح خطيرة جراء تعرضه للطعن، وجرى نقله إلى مستشفى "رامبام" في حيفا، وفتحت الشرطة تحقيقا.

وأصيب رجل في الثلاثينات من عمره بجروح خطيرة، الليلة الماضية، جراء تعرضه لإطلاق نار في قرية كابول.

ويشهد المجتمع العربي داخل أراضي 48 أعمال عنف واسعة، حيث قتل نهاية الأسبوع الماضي، أربعة أشخاص في قرية بسمة طبعون، ومدينة أم الفحم، وقرية كفر ياسيف، في جرائم إطلاق نار.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 14 ساعة

رأس الأفعى.. تفاصيل خطة أيمن نور لنشر الفوضى بمعاونة «الحركة المدنية»

منذ حوالي 19 ساعة

الليلة.. محمد الباز يكشف خطة أيمن نور لنشر الفوضى في "90 دقيقة"

منذ حوالي 18 ساعة

شاهد من أهلها.. فيصل القاسم يفضح قناة الجزيرة (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

قادة مصر والأردن والعراق يؤكدون دعمهم للحل السياسى الشامل للقضية الفلسطينية

ads

الصور

image description

صور.. جامعة بنى سويف تستقبل الطلاب بتحية العلم

image description

عودة المدارس

image description

لحظة تتويج الأهلي بكأس السوبر

image description

كأس السوبر.. جماهير الأهلي تزين برج العرب ولحظة التتويج

image description

شاهد.. إحماء لاعبي الزمالك والأهلي قبل انطلاق "السوبر"

الأكثر قراءة

"فخ عمرو أديب"..:كيف سقط إعلام الإخوان ضحية لخبر كاذب مقصود؟

رأس الأفعى.. تفاصيل خطة أيمن نور لنشر الفوضى بمعاونة «الحركة المدنية»

هبه القدسي تفجر مفاجأة خطيرة عن صفقة القرن

بعد "الأسطورة".. "رمضان" يتعاون مع محمد سامى فى مسلسله الجديد

أيام زمان

فايزة أحمد ومحمد سلطان قصة حب من أول نظرة.. تفاصيل تعرفها للمرة الأولى

لماذا اتجهت معالي زايد إلى تسمين العجول؟.. تعرّف على القصة

زكي رستم تسبب في إصابة والدته بشلل.. تعرّف على القصة

"بأمر ملكي".. علاج تحية كاريوكا على نفقة "آل سعود"

الصحة

الكونغو تقرر استعمال لقاح ثان لمكافحة الإيبولا منتصف أكتوبر

تحذير طبي صارم من دواء "يدفع إلى الانتحار"

خبراء ينصحون "بيبزول": علاج آمن لعلاج حموضة المعدة

5 إجراءات سهلة لإزالة الأكياس تحت العيون

الرئيس نيوز

بلاغ للنائب العام ضد "فتاة إلحق مصر يا سيسي" بتهمة ترويع المواطنين

أحمد موسى للمصريين: «لا تصدقوا الجزيرة.. أى خبر منها مفبرك»

عبدالحليم قنديل: الثورات لا تحدث بـ"الهاشتاجات"

بالصور.. قمة ثلاثية بين السيسي وعبد الله الثاني وبرهم صالح

منوعات

الأمير هاري وميجان وأرتشي في جولة عائلية بإفريقيا

ماليزية تقدم لضيوف حفل زفافها هدية "مكرونة"

تراجع حالات الصيد الجائر لوحيد القرن في جنوب أفريقيا

دراسة: مياه الصنابير تهدد 100 ألف أمريكى بالسرطان

كشكول

قبول جميع تلاميذ رياض الأطفال من سن 5 سنوات بكفر الشيخ

بالشروط.. جامعة الأزهر تفتح باب تقليل الاغتراب لطالبات الفرقة الأولى

تكريم أبناء الشهداء ببولاق الدكرور التعليمية في أول أيام الدراسة

تدريب معلمي مدارس مصر في وحدة النيل التابعة لمجلس الوزراء

إسلام سياسي

صاحب أشهر صورة في التحرير يكذب الإخوان ويعلن دعمه للسيسى

المتحدث باسم القوات المسلحة يحذر من الانسياق وراء الصفحات المزورة على مواقع التواصل

صحيفة فرنسية تكشف فضيحة جديدة لحفيد "البنا"

سيف عبدالفتاح يفضح فبركة فيديوهات مظاهرات التحرير


زيت وسكر

فصل الكهرباء عن شوارع بأبو تشت ليومين في قنا

7 عادات صحية للأطفال في المدارس

فتح باب التقدم للتدريب المهنى مجانًا.. التفاصيل!

تراجع متوسط أسعار اللحوم والدواجن في الأسواق.. التفاصيل!

مقالات الرأي
د. منى حلمى
من الأستاذة منة الله إلى الحاجة حرم على بيه
د.أحمد الخميسى
السير نحو الحرب
عمرو خالد
«التوبة».. عقد صلح مع الله
ماجد حبته
صراع الغاز.. يفك الألغاز
المزيد

الثقافة

"البابطين" تطرح كتاب "المنتدى العالمي الأول لثقافة السلام"

"صافيني مرة" رواية نعيم صبري عن جيل العندليب الأسمر

غدًا معرض "ألوان وموسيقى" للفنانة شفق الوكيل

مصر تشارك في المهرجان الدولي لسينما الذاكرة

صفحتنا ع الفيس بوك