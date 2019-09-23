7.69 مليار دولار حجم التجارة بين مصر والصين

أظهرت أحدث البيانات الصادرة مؤخرا عن المصلحة العامة للجمارك الصينية أن حجم التجارة الثنائية بين الصين ومصر وصل إلى 7.69 مليار دولار أمريكي في الفترة من يناير إلى يوليو الماضيين من عام 2019، بزيادة 2.1 % على أساس سنوي.



وأشارت البيانات إلى أن الصادرات الصينية إلى مصر بلغت 6.94 مليار دولار أمريكي خلال الفترة المذكورة بزيادة 6.9 % على أساس سنوي، فيما وصلت الواردات الصينية من مصر إلى 0.75 مليار دولار أمريكي في الفترة نفسها بتراجع 27.5 % على أساس سنوي.



وفي شهر يوليو وحده، بلغ حجم التجارة بين الصين ومصر 1.16 مليار دولار أمريكي، منها 1.10 مليار دولار صادرات من الصين إلى مصر، و0.06 مليار دولار أمريكي واردات صينية من مصر.