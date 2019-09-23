بريطانيا: إيران مسئولة عن هجمات أرامكو

قال رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، اليوم الإثنين، وفقا لوكالة رويترز، إن بلاده تعتقد أن إيران مسؤولة عن الهجمات التي تعرضت لها منشأتا نفط سعوديتان.



وأضاف "جونسون" أن بريطانيا سوف تعمل مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية لتقديم حل ورد مشترك.



وقال جونسون: "لا يمكن تصديق أن الحكومة الإيرانية لم تجزه، مشيرا إلى أن بريطانيا ستراقب مقترح واشنطن بتقديم المزيد من المساعدات للسعودية.



وأوضح أنه سيناقش أفعال إيران في المنطقة مع الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال اجتماعات الأمم المتحدة.



جاءت تصريحات جونسون على متن الطائرة التي تقله إلى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

