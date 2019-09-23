الإثنين 23 سبتمبر 2019 الموافق 24 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بريطانيا: إيران مسئولة عن هجمات أرامكو

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 07:47 ص
جريدة الدستور
أمينة ذكي
طباعة
قال رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، اليوم الإثنين، وفقا لوكالة رويترز، إن بلاده تعتقد أن إيران مسؤولة عن الهجمات التي تعرضت لها منشأتا نفط سعوديتان.

وأضاف "جونسون" أن بريطانيا سوف تعمل مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية لتقديم حل ورد مشترك.

وقال جونسون: "لا يمكن تصديق أن الحكومة الإيرانية لم تجزه، مشيرا إلى أن بريطانيا ستراقب مقترح واشنطن بتقديم المزيد من المساعدات للسعودية.

وأوضح أنه سيناقش أفعال إيران في المنطقة مع الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال اجتماعات الأمم المتحدة.

جاءت تصريحات جونسون على متن الطائرة التي تقله إلى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

موضوعات متعلقة

منذ ساعة و 13 دقيقة

5 إطلالات لـ"درة" فى مهرجان الجونة السينمائى.. صور

منذ حوالي 4 ساعات

بعد "الأسطورة".. "رمضان" يتعاون مع محمد سامى فى مسلسله الجديد

منذ حوالي 13 ساعة

رأس الأفعى.. تفاصيل خطة أيمن نور لنشر الفوضى بمعاونة «الحركة المدنية»

منذ حوالي 20 ساعة

البدري يستدعي 5 محترفين لمعسكر أكتوبر

ads

الصور

image description

صور.. جامعة بنى سويف تستقبل الطلاب بتحية العلم

image description

عودة المدارس

image description

لحظة تتويج الأهلي بكأس السوبر

image description

كأس السوبر.. جماهير الأهلي تزين برج العرب ولحظة التتويج

image description

شاهد.. إحماء لاعبي الزمالك والأهلي قبل انطلاق "السوبر"

الأكثر قراءة

"فخ عمرو أديب"..:كيف سقط إعلام الإخوان ضحية لخبر كاذب مقصود؟

رأس الأفعى.. تفاصيل خطة أيمن نور لنشر الفوضى بمعاونة «الحركة المدنية»

بعد "الأسطورة".. "رمضان" يتعاون مع محمد سامى فى مسلسله الجديد

هبه القدسي تفجر مفاجأة خطيرة عن صفقة القرن

أيام زمان

فايزة أحمد ومحمد سلطان قصة حب من أول نظرة.. تفاصيل تعرفها للمرة الأولى

لماذا اتجهت معالي زايد إلى تسمين العجول؟.. تعرّف على القصة

زكي رستم تسبب في إصابة والدته بشلل.. تعرّف على القصة

"بأمر ملكي".. علاج تحية كاريوكا على نفقة "آل سعود"

الصحة

تحذير طبي صارم من دواء "يدفع إلى الانتحار"

خبراء ينصحون "بيبزول": علاج آمن لعلاج حموضة المعدة

5 إجراءات سهلة لإزالة الأكياس تحت العيون

احمرار العين تنذر بالتهاب فيروسى خطير

الرئيس نيوز

بلاغ للنائب العام ضد "فتاة إلحق مصر يا سيسي" بتهمة ترويع المواطنين

أحمد موسى للمصريين: «لا تصدقوا الجزيرة.. أى خبر منها مفبرك»

عبدالحليم قنديل: الثورات لا تحدث بـ"الهاشتاجات"

بالصور.. قمة ثلاثية بين السيسي وعبد الله الثاني وبرهم صالح

منوعات

دراسة: مياه الصنابير تهدد 100 ألف أمريكى بالسرطان

إحياء النسخة الخامسة لـ"يوم بلا سيارات" فى باريس تقليلا للتلوث

موسكو تواجهة حالة طقس جديدة بعد انتهاء الصيف

معرض توت عنخ آمون الأكثر استقطابا للزوار بفرنسا

كشكول

بالشروط.. جامعة الأزهر تفتح باب تقليل الاغتراب لطالبات الفرقة الأولى

تكريم أبناء الشهداء ببولاق الدكرور التعليمية في أول أيام الدراسة

تدريب معلمي مدارس مصر في وحدة النيل التابعة لمجلس الوزراء

لمدة أسبوع.. فتح باب التحويل ورقيا بين الكليات للطلاب الجدد بجامعة الأزهر

إسلام سياسي

صاحب أشهر صورة في التحرير يكذب الإخوان ويعلن دعمه للسيسى

المتحدث باسم القوات المسلحة يحذر من الانسياق وراء الصفحات المزورة على مواقع التواصل

صحيفة فرنسية تكشف فضيحة جديدة لحفيد "البنا"

سيف عبدالفتاح يفضح فبركة فيديوهات مظاهرات التحرير


زيت وسكر

فصل الكهرباء عن شوارع بأبو تشت ليومين في قنا

7 عادات صحية للأطفال في المدارس

فتح باب التقدم للتدريب المهنى مجانًا.. التفاصيل!

تراجع متوسط أسعار اللحوم والدواجن في الأسواق.. التفاصيل!

مقالات الرأي
د. منى حلمى
من الأستاذة منة الله إلى الحاجة حرم على بيه
د.أحمد الخميسى
السير نحو الحرب
عمرو خالد
«التوبة».. عقد صلح مع الله
ماجد حبته
صراع الغاز.. يفك الألغاز
المزيد

الثقافة

"الأقصر الثقافية" أول مجلة أدبية فنية تصدر عن جامعة الأقصر

"معاناة أنثى".. مجموعة قصصية لمحمد شعبان عن دار الزيات

"حكايات يوسف تادرس" لعادل عصمت تصدر فى ترجمتها الصربية

تخرج فى كتاب واحد.. دار الكرمة تصدر "نظرية برما" لعمر طاهر

صفحتنا ع الفيس بوك