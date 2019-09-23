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مصر

الرئيس السيسى يؤكد مواصلة مصر جهودها لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 07:45 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وذلك بمقر إقامة الرئيس السيسي بنيويورك، على هامش فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأوضحت رئاسة الجمهورية، أن اللقاء تناول متابعة المستجدات الجارية على صعيد القضية الفلسطينية، في ضوء العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر وفلسطين، والأولوية التي تحظى بها القضية الفلسطينية في سياسة مصر الخارجية، حيث أكد الرئيس السيسي مواصلة مصر لبذل جهودها لاستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وفق مرجعيات الشرعية الدولية.

من جانبه، أعرب الرئيس الفلسطيني عن خالص تقديره لجهود مصر ومواقفها التاريخية الثابتة في دعم القضية الفلسطينية، مؤكدًا ما يعكسه ذلك من عمق ورسوخ العلاقات بين الشعبين الشقيقين، مثمنًا المساعي المصرية المُقدرة في إطار تحقيق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية، ومؤكدًا حرصه على مواصلة التشاور والتنسيق المستمر مع مصر إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأضافت الرئاسة، أن الرئيسين توافقا على مواصلة التشاور والتنسيق المكثف بينهما من أجل متابعة الخطوات المقبلة، بما في ذلك على صعيد توحيد الصف الفلسطيني وجهود المصالحة الوطنية، كما تمت مناقشة المستجدات على صعيد عدد من الملفات العربية والإقليمية.

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