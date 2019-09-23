العاصفة المدارية كارين فى الكاريبى وتستهدف بويرتوريكو

تشكلت العاصفة المدارية كارين قرب جزر ويندوارد في الكاريبي، اليوم الأحد، مع اقترابها من منطقة بويرتوريكو الأمريكية التي ما زالت تواجه صعوبة في التعافي من آثار سلسلة أعاصير مدمرة في 2017.



وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن كارين تثير رياحا تبلغ سرعتها القصوى 65 كيلومترا وهي في طريقها للمرور قرب أو فوق بويرتوريك ووجزر فيرجن يوم الثلاثاء كعاصفة مدارية.



وبالإضافة إلى الرياح القوية توقعت التنبؤات هطول أمطار يبلغ منسوبها 15 سنتيمترا في مناطق من بويرتوريكو وعشرة سنتيمترات في مناطق أخرى من الجزيرة مع تحذيرات من احتمال حدوث فيضانات مفاجئة وانهيارات طينية.



وكانت بويرتوريكو قد نجت من كارثة جديدة محتملة الشهر الماضي عندما تفادى الإعصار دوريان المنطقة ليمر أمامها ويشيع بعد ذلك دمارا في جزر الباهاما.