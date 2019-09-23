موعد مباراة الأهلى وسموحة والقنوات الناقلة

يفتتح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مشواره في بطولة الدوري المصري الممتاز، بمواجهة صعبة، اليوم الإثنين، أمام نادي سموحة.



ويتواجه الأهلي وسموحة اليوم على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في افتتاح مشوار الفريقين ببطولة الدوري المصري.



وضم السويسري رينيه فايلر إلى قائمة الأهلي لمباراة سموحة كل من أيمن أشرف وجونيور أجاي.



فيما استعد حسام حسن، المدير الفني لنادي سموحة، بالمباراة أمام الأهلي من خلال تجهيز جميع اللاعبين وتحفيزهم على اللعب بأداء قوي.



موعد مباراة الأهلي وسموحة اليوم في الدوري

تنطلق مباراة الأهلي وسموحة في الخامسة والنصف مساء اليوم الإثنين.



القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسموحة اليوم في الدوري

تنقل مباراة الأهلي وسموحة عبر قناتي أون سبورت ونايل سبورت وتايم سبورت.