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اقتصاد

مجموعة السياحة والسفر البريطانية "توماس كوك" تعلن إفلاسها

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 07:07 ص
مجموعة السّياحة والسّفر
مجموعة السّياحة والسّفر البريطانيّة "توماس كوك"
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أعلنت مجموعة السّياحة والسّفر البريطانيّة "توماس كوك" اليوم الإثنين إفلاسها، بعد فشلها في عطلة نهاية الأسبوع في جمع الأموال اللازمة للإبقاء على المجموعة، مشيرةً إلى أنّها ستدخل في عمليّة "تصفية فوريّة".

وقالت المجموعة - في بيان لها - "إنّه "على الرّغم من الجهود الكبيرة، لم تُسفر المناقشات عن اتّفاق بين المساهمين والمموّلين الجُدد المحتملين".. مضيفة "لذلك، خلُص مجلس إدارة الشركة إلى أنّه ليس لديه خيار سوى اتّخاذ خطوات للدّخول في تصفية إلزاميّة بمفعول فوري".

يشار إلى أنه سيكون على "توماس كوك" أن تُنظّم فورًا عمليّة إعادة 600 ألف سائح من المتعاملين معها حول العالم، بينهم 150 ألف سائح بريطاني، ما سيشكّل أكبر عمليّة من هذا النوع منذ الحرب العالميّة الثانية.

وحاولت المجموعة جمع مئتي مليون جنيه استرليني (227 مليون يورو) إضافي لتجنّب انهيارها بعدما واجهت الشركة الرائدة في مجال السفر صعوبات سببها المنافسة من مواقع إلكترونيّة خاصّة بالسّفر وقلق المسافرين من ملفّ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

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