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مصر

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والقاهرة 32 درجة

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 07:50 ص
جريدة الدستور
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، انخفاض الحرارة درجة واحدة، اليوم الإثنين، ليسود البلاد طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة، مائل للحرارة على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر وغرب البحر المتوسط، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر مضطربة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين ونصف المتر إلى 3 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى:-
القاهرة 23 32
شبين الكوم 22 32
طنطا 23 31
دمنهور 24 31
الإسكندرية 25 29
بلطيم 25 29
مطروح 23 28
السلوم 22 28
سيوة 18 31
بورسعيد 24 30
دمياط 23 29
الزقازيق 22 32
الإسماعيلية 20 32
السويس 21 32
العريش 22 30
رفح 22 30
رأس سدر 23 32
نخل 19 30
نويبع 27 33
طابا 25 33
كاترين 20 32
الطور 26 32
شرم الشيخ 28 34
الغردقة 26 34
مرسى علم 26 34
الفيوم 23 33
بني سويف 23 33
المنيا 22 33
أسيوط 22 34
سوهاج 25 35
قنا 26 38
الأقصر 26 40
أسوان 27 41
أبوسمبل 27 40
الوادي الجديد 24 36
شلاتين 29 37
أبورماد 27 36
حلايب 30 33
رأس حدربة 30 32.

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