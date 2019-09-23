اليوم.. مناقشة "دعم المرأة" بقمة كونكورديا بنيويورك

تنعقد اليوم قمة كونكورديا السنوية لعام 2019 فى مدينة نيويورك، التي تتزامن مع الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويجمع هذا الحدث السنوي قادة وصناع التغيير لمعالجة القضايا الاجتماعية والبيئية والاقتصادية الأكثر إلحاحًا في العالم.



وقد تلقت وزيرة السياحة دعوة من رئيس القيادات السياسية النسائية لحضور القمة، وتشارك الوزيرة في جلسة نقاشية عامة بمشاركة رئيس ومؤسس القيادات السياسية النسائية، وكذلك عدد من الشخصيات البارزة في مجال دعم القيادة النسائية.



وأكدت الوزيرة أن المشاركة في قمة كونكورديا السنوية تعد تمثيلًا للقيادة النسائية في قارة أفريقيا بما يعزز دور مصر في رئاسة الاتحاد الأفريقي، ويعزز من الدور والتواجد المصري على الصعيد العالمي.



وقامت وزارة السياحة مؤخرًا بإطلاق مبادرة تختص بتنفيذ مشروع ختم المساواة بين الجنسين Gender Equality Seal، الأمر الذي من شأنه تعزيز جهود الوزارة في مجال تمكين المرأة، وزيادة نسبة الإناث العاملات في القطاع السياحي، والذي يعد أحد مكونات محور الاصلاح المؤسسي في برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة.



جدير بالذكر، أن قمة كونكورديا تتمحور هذا العام حول القيم والأهداف المشتركة نحو تحقيق المساواة بين الجنسين في السياسة، وذلك بهدف توفير منصة فريدة للوصول إلى صناع القرار وصناع الرأي في القطاعات العامة والخاصة.