اليوم.. "السياحة" تشارك فى التنمية المستدامة بالأمم المتحدة

تشارك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، اليوم الإثنين، في قمة منتدى الاقتصاد العالمي عن تأثير التنمية المستدامة التي تنعقد في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك تلبيةً للدعوة التي تلقتها الوزيرة من رئيس منتدى الاقتصاد العالمي للمشاركة في القمة تأثير التي ستنعقد خلال الفترة من 23 إلى 24 سبتمبر الجارى.



وتنعقد هذه القمة في إطار انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي إطار الشراكة الاستراتيجية التي تم توقيعها مؤخرًا بين الأمم المتحدة ومنتدى الاقتصاد العالمي، وتضم القمة سلسلة من الحوارات رفيعة المستوى وتحظى بمشاركة نخبة من قادة المنظمات الدولية والحكومات وقطاع الأعمال والمجتمع المدني لتفعيل التعاون الدولى وزيادة الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.



ومن جانبها أشارت وزيرة السياحة إلى أهمية المشاركة في قمة تأثير التنمية المستدامة التي تبعث رسالة قوية وإيجابية تبرز للعالم أجمع التطورات التى تشهدها السياحة المصرية بخطى ثابتة نحو مواكبة وتحقيق الأهداف الأممية 2030 على الصعيد الدولي، وتنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة الذى ترتكز رؤيته على تحقيق تنمية سياحية مستدامة.



وأضافت أن المشاركة تأتي أيضا في إطار حرص وزارة السياحة على إعادة صياغة وتطوير علاقاتها مع المؤسسات الدولية وهو أحد العناصر الرئيسية لمحور الإصلاح المؤسسى ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة.