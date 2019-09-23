الإثنين 23 سبتمبر 2019 الموافق 24 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

اليوم.. "السياحة" تشارك فى التنمية المستدامة بالأمم المتحدة

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 07:45 ص
جريدة الدستور
رامى حسين
طباعة
تشارك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، اليوم الإثنين، في قمة منتدى الاقتصاد العالمي عن تأثير التنمية المستدامة التي تنعقد في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك تلبيةً للدعوة التي تلقتها الوزيرة من رئيس منتدى الاقتصاد العالمي للمشاركة في القمة تأثير التي ستنعقد خلال الفترة من 23 إلى 24 سبتمبر الجارى.

وتنعقد هذه القمة في إطار انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي إطار الشراكة الاستراتيجية التي تم توقيعها مؤخرًا بين الأمم المتحدة ومنتدى الاقتصاد العالمي، وتضم القمة سلسلة من الحوارات رفيعة المستوى وتحظى بمشاركة نخبة من قادة المنظمات الدولية والحكومات وقطاع الأعمال والمجتمع المدني لتفعيل التعاون الدولى وزيادة الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ومن جانبها أشارت وزيرة السياحة إلى أهمية المشاركة في قمة تأثير التنمية المستدامة التي تبعث رسالة قوية وإيجابية تبرز للعالم أجمع التطورات التى تشهدها السياحة المصرية بخطى ثابتة نحو مواكبة وتحقيق الأهداف الأممية 2030 على الصعيد الدولي، وتنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة الذى ترتكز رؤيته على تحقيق تنمية سياحية مستدامة.

وأضافت أن المشاركة تأتي أيضا في إطار حرص وزارة السياحة على إعادة صياغة وتطوير علاقاتها مع المؤسسات الدولية وهو أحد العناصر الرئيسية لمحور الإصلاح المؤسسى ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 14 ساعة

اتحاد الكرة يحدد موعد تقديم "البدرى" للإعلام

منذ حوالي 13 ساعة

هبه القدسي تفجر مفاجأة خطيرة عن صفقة القرن

منذ ساعة

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الإثنين 23 سبتمبر 2019

منذ حوالي 20 ساعة

البدري يستدعي 5 محترفين لمعسكر أكتوبر

ads

الصور

image description

صور.. جامعة بنى سويف تستقبل الطلاب بتحية العلم

image description

عودة المدارس

image description

لحظة تتويج الأهلي بكأس السوبر

image description

كأس السوبر.. جماهير الأهلي تزين برج العرب ولحظة التتويج

image description

شاهد.. إحماء لاعبي الزمالك والأهلي قبل انطلاق "السوبر"

الأكثر قراءة

"فخ عمرو أديب"..:كيف سقط إعلام الإخوان ضحية لخبر كاذب مقصود؟

رأس الأفعى.. تفاصيل خطة أيمن نور لنشر الفوضى بمعاونة «الحركة المدنية»

بعد "الأسطورة".. "رمضان" يتعاون مع محمد سامى فى مسلسله الجديد

هبه القدسي تفجر مفاجأة خطيرة عن صفقة القرن

أيام زمان

فايزة أحمد ومحمد سلطان قصة حب من أول نظرة.. تفاصيل تعرفها للمرة الأولى

لماذا اتجهت معالي زايد إلى تسمين العجول؟.. تعرّف على القصة

زكي رستم تسبب في إصابة والدته بشلل.. تعرّف على القصة

"بأمر ملكي".. علاج تحية كاريوكا على نفقة "آل سعود"

الصحة

تحذير طبي صارم من دواء "يدفع إلى الانتحار"

خبراء ينصحون "بيبزول": علاج آمن لعلاج حموضة المعدة

5 إجراءات سهلة لإزالة الأكياس تحت العيون

احمرار العين تنذر بالتهاب فيروسى خطير

الرئيس نيوز

بلاغ للنائب العام ضد "فتاة إلحق مصر يا سيسي" بتهمة ترويع المواطنين

أحمد موسى للمصريين: «لا تصدقوا الجزيرة.. أى خبر منها مفبرك»

عبدالحليم قنديل: الثورات لا تحدث بـ"الهاشتاجات"

بالصور.. قمة ثلاثية بين السيسي وعبد الله الثاني وبرهم صالح

منوعات

دراسة: مياه الصنابير تهدد 100 ألف أمريكى بالسرطان

إحياء النسخة الخامسة لـ"يوم بلا سيارات" فى باريس تقليلا للتلوث

موسكو تواجهة حالة طقس جديدة بعد انتهاء الصيف

معرض توت عنخ آمون الأكثر استقطابا للزوار بفرنسا

كشكول

بالشروط.. جامعة الأزهر تفتح باب تقليل الاغتراب لطالبات الفرقة الأولى

تكريم أبناء الشهداء ببولاق الدكرور التعليمية في أول أيام الدراسة

تدريب معلمي مدارس مصر في وحدة النيل التابعة لمجلس الوزراء

لمدة أسبوع.. فتح باب التحويل ورقيا بين الكليات للطلاب الجدد بجامعة الأزهر

إسلام سياسي

صاحب أشهر صورة في التحرير يكذب الإخوان ويعلن دعمه للسيسى

المتحدث باسم القوات المسلحة يحذر من الانسياق وراء الصفحات المزورة على مواقع التواصل

صحيفة فرنسية تكشف فضيحة جديدة لحفيد "البنا"

سيف عبدالفتاح يفضح فبركة فيديوهات مظاهرات التحرير


زيت وسكر

فصل الكهرباء عن شوارع بأبو تشت ليومين في قنا

7 عادات صحية للأطفال في المدارس

فتح باب التقدم للتدريب المهنى مجانًا.. التفاصيل!

تراجع متوسط أسعار اللحوم والدواجن في الأسواق.. التفاصيل!

مقالات الرأي
د. منى حلمى
من الأستاذة منة الله إلى الحاجة حرم على بيه
د.أحمد الخميسى
السير نحو الحرب
عمرو خالد
«التوبة».. عقد صلح مع الله
ماجد حبته
صراع الغاز.. يفك الألغاز
المزيد

الثقافة

"الأقصر الثقافية" أول مجلة أدبية فنية تصدر عن جامعة الأقصر

"معاناة أنثى".. مجموعة قصصية لمحمد شعبان عن دار الزيات

"حكايات يوسف تادرس" لعادل عصمت تصدر فى ترجمتها الصربية

تخرج فى كتاب واحد.. دار الكرمة تصدر "نظرية برما" لعمر طاهر

صفحتنا ع الفيس بوك