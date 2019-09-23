اليوم.. تكريم الدفعة الأولى من برنامج إعداد القائد المحلى بالغربية

يُقام اليوم الاثنين، الحفل الختامى للدفعة الأولى من البرنامج الوطنى لإعداد القائد المحلى الذي عقد خلال الفترة من 15 سبتمبر إلى 19 من الشهر الجارى، تحت رعاية محافظ الغربية لتكريم المتدربين بالبرنامج، ومنحهم شهادة معتمدة باجتياز البرنامج، وذلك بقاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة.



كما وجه محافظ الغربية، بأهمية التدريب فى ثقل مهارات الشباب وتأهيلهم لتولى القيادة على المستوي التنفيذي والشعبي، واهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالشباب وتأهيلهم لتولى المناصب القيادية بالدولة.



ويهدف البرنامج الوطني لإعداد القائد المحلى لتأهيل 1500 شاب وفتاة لتولى المناصب القيادية بالدولة، وتم مناقشة البرنامج فى مجالات الإعلام والقوانين والتشريعات والحملات الانتخابية وأساليب القيادة والمهارات الحياتية والجانب المالى والأمن القومى والاستراتيجيات والتسويق وتم عرض نماذج نجاح.