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فن

جاد شويرى يكشف تفاصيل ألبومه الجديد

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 06:31 ص
الفنان اللبناني جاد
الفنان اللبناني جاد شويري
أحمد عارف
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كشف الفنان اللبناني جاد شويري عن تفاصيل ألبومه الغنائي المقبل بعد غياب 7 سنوات، عن إصدار البومات غنائيه قائلا: "ألبومي الجديد عكفت على اختيار أغنياته لمدة تجاوزت السنوات لأنني ابحث عن أغاني شبهي التي تتسم بالبساطة".

وأضاف "شويري"، في تصريح لـ"الدستور"، أن الألبوم مكون من 8 أغنيات لحنت من بينهم أغنية واحدة فقط ومن بينهم ستة أغنيات باللهجة المصرية.

وعن اختيار اكثر أغنيات الألبوم باللهجة المصرية، قال: "حبي لمصر ولهذه اللهجة سبب اعتمادي على تقديم عدد كبير من الأغنيات، خاصة أنني لا اريد أن اعبر عن حبي للجمهور المصري بالكلام فقط؛ فالحديث سهل ولكن أنا أفضل أن يكون بأفعال مثلما قررت أن أقدم ستة أغاني مرة واحدة بالمصري".

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