جاد شويرى يكشف تفاصيل ألبومه الجديد

كشف الفنان اللبناني جاد شويري عن تفاصيل ألبومه الغنائي المقبل بعد غياب 7 سنوات، عن إصدار البومات غنائيه قائلا: "ألبومي الجديد عكفت على اختيار أغنياته لمدة تجاوزت السنوات لأنني ابحث عن أغاني شبهي التي تتسم بالبساطة".





وأضاف "شويري"، في تصريح لـ"الدستور"، أن الألبوم مكون من 8 أغنيات لحنت من بينهم أغنية واحدة فقط ومن بينهم ستة أغنيات باللهجة المصرية.



