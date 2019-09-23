حظك اليوم.. برج الجدى الإثنين 23 سبتمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الإثنين، وفيما يخص برج الجدي قالت:



مهنيًا: يوم مثقل بالأعباء والمسؤليات الجسام، قد لا تجد الوقت الكافي لإنجاز كامل مسؤولياتك الروتينية؛ بسبب توتر، أو قلق عابر.



عاطفيًا: تقلق بشأن عائلي أو شخصي أو منزلي وتعيش حالة من الركود، وتراودك أفكار سود أو متشائمة.



صحيًا: إحذر التراجع الصحي فقد يضر بجسمك ويتسبب لك بمشاكل تبعدك عن ممارسة أي نشاط رياضي.



يذكر أن قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.