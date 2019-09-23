حظك اليوم.. برج القوس الإثنين 23 سبتمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج، جاكلين عقيقي، حظك، اليوم الإثنين، وفيما يخص برج القوس قالت:



مهنيًا: واكب الأحداث بانفتاح، فأنت بطبعك اجتماعي وترحب بالفرص على أنواعها، تناقش بذكاء ومهارة وتنجح في تقريب وجهات النظر.



عاطفيًا: تتداخل الشؤون العاطفية بالأمور المهنية، فإذا شعرت بالتعب فاختر الانسحاب والراحة بعيدًا عن الضغوط.



صحيًا: لتعبك النفسي أثر هائل على مجرى الأمور، ومن الضروري الابتعاد عن الأجواء المشحونة والأشخاص العدائيين كليًا.



يذكر أن قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.