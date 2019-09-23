حظك اليوم.. برج العقرب الإثنين 23 سبتمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الإثنين، وفيما يخص برج العقرب قالت:



مهنيًا: يوم مهمّ تطرأ خلاله أحداث لا تُنتسى، ويحمل إيجابيات ويدعوك إلى الاستثمار وتجربة الحظ واكتشاف آفاق جديدة.



عاطفيًا: تبدو أمورك العاطفية هذا اليوم بحاجة إلى إعادة نظر تقييم، ولا سيما بعد التطورات الطارئة أخيرًا.



صحيًا: جسمك متعب وصحتك تحتاج إلى المزيد من الانتباه، فكن على قدر المسؤولية.



يذكر أن قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.