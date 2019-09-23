حظك اليوم.. برج العذراء الإثنين 23 سبتمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الإثنين، وفيما يخص برج العذراء قالت:



مهنيًا: تفرح بلقاء مقرب أو تحتفل بمناسبة له، يوم ملائن للسفر أو لتقديم أوراق هجرة، فما عليك إلا توسيع دائرة تحركاتك.



عاطفيًا: تنتعش العواطف وتكون الظروف رومانسية جدًا، قدرتك على التعبير وفصاحتك المذهلة تفحسان في تذليل الحواجز وتوضيح الالتباسات وتقريب وجهات النظر.



صحيًا: تصاب بآلام في الرأس كثيرًا بسبب كثرة التفكير، فحاول أن تجد الوقت لتستريح لئلا تصاب بالإرهاق في الفترة المقبلة.



يذكر أن قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.