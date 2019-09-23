حظك اليوم.. برج الأسد الإثنين 23 سبتمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الإثنين، وفيما يخص برج الأسد قالت:



مهنيًا: لا تنتظر سرعة في تحقيق المشاريع لأن الطاقة قليلة، ولا تساعد في إنجاز الكثير، حدد أولوياتك وخصص وقتك لإنهاء المتوجب عليك.



عاطفيًا: يتوجب عليك الاهتمام باستقرارك العائلي والعاطفي لكي تنتصر على التطورات المربكة التي قد تواجهها والتغييرات التي ترتسم في الأفق.



صحيًا: لا تعرّض استقرارك الصحي للمشاكل، يمكن أن يكون هذا اليوم مليئًا بالتحديات التي تستمر على مدى أيام وفي ظروف مختلفة.



يذكر أن قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.