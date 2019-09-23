حظك اليوم.. برج السرطان الإثنين 23 سبتمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الإثنين، وفيما يخص برج السرطان قالت:

مهنيًا: تنجح في العلاقات التجارية وتحقق إنجازات مهمة، لكن حذار يا عزيزي حسد بعضهم وتجنّب المباهاة بالنفس، واعمل بصمت ولا تكشف أوراقك قبل حصد النجاح.

عاطفيًا: ربّما يتعرض الشريك لأزمة خارجية فينعكس الأمر سلبًا على الجو العاطفي، أما العازب فيقرّر الارتباط وبدء صفحة جدِّية.

صحيًا: شجّع نفسك للقيام بالحركات الرياضية التي تنشطك وتبقيك في رشاقة ممتازة طوال اليوم.



يذكر أن قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.