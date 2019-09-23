حظك اليوم.. برج الجوزاء الإثنين 23 سبتمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الإثنين، وفيما يخص برج الجوزاء قالت:

مهنيًا: كن معتدلا ولا تثق بأي شخص عابر، احم نقاط ضعفك، لا تهمل عملًا أو اتصالًا، ابدأ بالأولويات ولا تهمل التفاصيل.

عاطفيًا: تنحسر العواصف وترتفع المعنويات وتطمئن خواطرك نسبيًا، وتتلقى خبرًا من الخارج أو من جهة غريبة يتعلق بالشريك، وقد تحصل على اللامتوقع.

صحيًا: يجب أن تتقبل أي موضوع وتنظر إلى الأبعد بمتانة أعصاب حتى لا تدفع الثمن من صحتك.



يذكر أن قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.