حظك اليوم.. برج الثور الإثنين 23 سبتمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الإثنين، وفيما يخص برج الثورقالت:

مهنيًا: تتوصل إلى تعزيز أوضاعك المهنية وتحصل على نتائج مذهلة، يأتي الحظ عن طريق زيادة في الراتب أو عقد توقعه أو مشروع جديد يبعث في نفسك الانشراح.

عاطفيًا: حذار تراجع المزاج وكذلك الانفعالات القوية ما ما يؤدي إلى ارتباك عاطفي وسوء تفاهم، فتحجم عن التعبير عن مشاعرك أو تلتبس عليك بعض العواطف.

صحيًا: تميل إلى الإكثار من المشروبات الروحية والغازية أو الغنية بالملونات الاصطناعية وتعرّض نفسك للمزيد من الأخطار الصحية.



يذكر أن قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.