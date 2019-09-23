حظك اليوم.. برج الحمل الإثنين 23 سبتمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الإثنين، وفيما يخص برج الحمل قالت:

مهنيًا: تكلّم وعبّر عن رأيك ولا تضعف، أمامك حوافز جديدة أو حلول لمشاكل مهنية، يحالفك الحظ كما مهارتك لالتقاط فرصة وتحويلها لمصلحتك.

عاطفيًا: تهتم لقضية عائلية ويساعدك الوضع على تقريب وجهات النظر وعلى التخفيف من الاثقال وإيجاد الحلول الناجحة.

صحيًا: عليك الصبر الطويل حتى تستقر أمورك الصحية، وبعدها سيكون ملائمًا العودة إلى الحياة العملية مجددًا.



يذكر أن قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.