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الأبراج اليوم

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الإثنين 23 سبتمبر 2019

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 07:20 ص
جريدة الدستور
شيماء دهب
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قدمت خبيرة الأبراج، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الإثنين، 19 سبتمبر لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:

الحمل
مهنيًا: تكلّم وعبّر عن رأيك ولا تضعف، أمامك حوافز جديدة أو حلول لمشاكل مهنية، يحالفك الحظ كما مهارتك لالتقاط فرصة وتحويلها لمصلحتك.
عاطفيًا: تهتم لقضية عائلية ويساعدك الوضع على تقريب وجهات النظر وعلى التخفيف من الأثقال وإيجاد الحلول الناجعة.
صحيًا: عليك الصبر الطويل حتى تستقر أمورك الصحية، وبعدها سيكون ملائمًا العودة إلى الحياة العملية مجددًا.

الثور
مهنيًا: تتوصل إلى تعزيز أوضاعك المهنية وتحصل على نتائج مذهلة، يأتي الحظ عن طريق زيادة في الراتب أو عقد توقعه أو مشروع جديد يبعث في نفسك الانشراح.
عاطفيًا: حذار تراجع المزاج وكذلك الانفعالات القوية ما ما يؤدي إلى ارتباك عاطفي وسوء تفاهم، فتحجم عن التعبير عن مشاعرك أو تلتبس عليك بعض العواطف.
صحيًا: تميل إلى الإكثار من المشروبات الروحية والغازية أو الغنية بالملونات الاصطناعية وتعرّض نفسك للمزيد من الأخطار الصحية.

الجوزاء
مهنيًا: كن معتدلا ولا تثق بأي شخص عابر، احم نقاط ضعفك، لا تهمل عملًا أو اتصالًا، ابدأ بالأولويات ولا تهمل التفاصيل.
عاطفيًا: تنحسر العواصف وترتفع المعنويات وتطمئن خواطرك نسبيًا، وتتلقى خبرًا من الخارج أو من جهة غريبة يتعلق بالشريك، وقد تحصل على اللامتوقع.
صحيًا: يجب أن تتقبل أي موضوع وتنظر إلى الأبعد بمتانة أعصاب حتى لا تدفع الثمن من صحتك.

السرطان
مهنيًا: تنجح في العلاقات التجارية وتحقق إنجازات مهمة، لكن حذار يا عزيزي حسد بعضهم وتجنّب المباهاة بالنفس، واعمل بصمت ولا تكشف أوراقك قبل حصد النجاح.
عاطفيًا: ربّما يتعرض الشريك لأزمة خارجية فينعكس الأمر سلبًا على الجو العاطفي، أما العازب فيقرّر الارتباط وبدء صفحة جدِّية.
صحيًا: شجّع نفسك للقيام بالحركات الرياضية التي تنشطك وتبقيك في رشاقة ممتازة طوال اليوم.

الأسد
مهنيًا: لا تنتظر سرعة في تحقيق المشاريع لأن الطاقة قليلة، ولا تساعد في إنجاز الكثير، حدد أولوياتك وخصص وقتك لإنهاء المتوجب عليك.
عاطفيًا: يتوجب عليك الاهتمام باستقرارك العائلي والعاطفي لكي تنتصر على التطورات المربكة التي قد تواجهها والتغييرات التي ترتسم في الأفق.
صحيًا: لا تعرّض استقرارك الصحي للمشاكل، يمكن أن يكون هذا اليوم مليئًا بالتحديات التي تستمر على مدى أيام وفي ظروف مختلفة.

العذراء
مهنيًا: تفرح بلقاء مقرب او تحتفل بمناسبة له، يوم ملائن للسفر أو لتقديم أوراق هجرة، فما عليك إلا توسيع دائرة تحركاتك.
عاطفيًا: تنتعش العواطف وتكون الظروف رومانسية جدًا، قدرتك على التعبير وفصاحتك المذهلة تفحسان في تذليل الحواجز وتوضيح الالتباسات وتقريب وجهات النظر.
صحيًا: تصاب بآلام في الرأس كثيرًا بسبب كثرة التفكير، فحاول أن تجد الوقت لتستريح لئلا تصاب بالإرهاق في الفترة المقبلة.

الميزان
مهنيًا: أنت مدعو الى التروي والمحافظة على الهدوء، قد تتعرض لعمليات التأجيل والتسويف ولعراقيل تفقدك الصبر وتوقعك في القلق.
عاطفيًا: لا تصارع الرياح، لكن لا تترك الطرف الآخر يفرض عليك ما لا ترضاه، فالجو ليس سلبيًا كما تعتقد، لكنه يحتم عليك الانتباه.
صحيًا: أنت معرض هذا اليوم لكثير من الضغوط، تمهل وابتعد عن كل الأجواء السلبية التي قد تهدر سلامتك.

العقرب
مهنيًا: يوم مهمّ تطرأ خلاله أحداث لا تُنتسى، ويحمل إيجابيات ويدعوك إلى الاستثمار وتجربة الحظ واكتشاف آفاق جديدة.
عاطفيًا: تبدو أمورك العاطفية هذا اليوم بحاجة إلى إعادة نظر تقييم، ولا سيما بعد التطورات الطارئة أخيرًا.
صحيًا: جسمك متعب وصحتك تحتاج إلى المزيد من الانتباه، فكن على قدر المسؤولية.

القوس
مهنيًا: واكب الأحداث بانفتاح، فأنت بطبعك اجتماعي وترحب بالفرص على أنواعها، تناقش بذكاء ومهارة وتنجح في تقريب وجهات النظر.
عاطفيًا: تتداخل الشؤون العاطفية بالأمور المهنية، فإذا شعرت بالتعب فاختر الانسحاب والراحة بعيدًا عن الضغوط.
صحيًا: لتعبك النفسي أثر هائل على مجرى الأمور، ومن الضروري الابتعاد عن الأجواء المشحونة والأشخاص العدائيين كليًا.

الجدي
مهنيًا: يوم مثقل بالأعباء والمسؤوليات الجسام، قد لا تجد الوقت الكافي لإنجاز كامل مسؤولياتك الروتينية بسبب توتر أو قلق عابر.
عاطفيًا: تقلق بشأن عائلي أو شخصي او منزلي وتعيش حالة من الركود، وتراودك أفكار سود أو متشائمة.
صحيًا: إحذر التراجع الصحي فقد يضر بجسمك ويتسبب لك بمشاكل تبعدك عن ممارسة أي نشاط رياضي.

الدلو
مهنيًا: تتمكن من تحقيق تطور في وضعك المهني والمالي يمكّنك من التحرك بحريّة أكبر وحسب رغبتك وإرادتك.
عاطفيًا: تستعيد ثقتك بنفسك وبالمحيطين بك وتجد أن الوقت مؤات لتكريس علاقة متينة بالشريك الذي ابتعدت عنه مدة.
صحيًا: احرص على النوم الساعات المطلوبة ولكي تتمتع بالنوم الهادئ دون الشعور بحالات الأرق، تناول وجبة عشاء خفيفة جدًا وغير دسمة.

الحوت
مهنيًا: تتوضّح أمامك الرؤية وتمرّ بيوم مهمّ واعتقد أن الباب مفتوح لتحقيق الأرباح وللتوصل إلى إنجازات كبيرة.
صحيًا: تعيش عشقًا مميزًا وولهًا وعلاقة استثنائية تحلم بها، تلتقي أشخاصًا كثيرين يتركون أثرًا كبيرًا في قلبك أو يحركون مشاعرك.
صحيًا: حاول استعادة قوتك المعنية وعد إلى حياتك اليومية المعتادة، تطور الأجواء إيجابًا يشعرك بالراحة وتنعكس الأمور على الصعيد العاطفي.

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