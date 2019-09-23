حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الإثنين 23 سبتمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الإثنين، 19 سبتمبر لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:



الحمل

مهنيًا: تكلّم وعبّر عن رأيك ولا تضعف، أمامك حوافز جديدة أو حلول لمشاكل مهنية، يحالفك الحظ كما مهارتك لالتقاط فرصة وتحويلها لمصلحتك.

عاطفيًا: تهتم لقضية عائلية ويساعدك الوضع على تقريب وجهات النظر وعلى التخفيف من الأثقال وإيجاد الحلول الناجعة.

صحيًا: عليك الصبر الطويل حتى تستقر أمورك الصحية، وبعدها سيكون ملائمًا العودة إلى الحياة العملية مجددًا.



الثور

مهنيًا: تتوصل إلى تعزيز أوضاعك المهنية وتحصل على نتائج مذهلة، يأتي الحظ عن طريق زيادة في الراتب أو عقد توقعه أو مشروع جديد يبعث في نفسك الانشراح.

عاطفيًا: حذار تراجع المزاج وكذلك الانفعالات القوية ما ما يؤدي إلى ارتباك عاطفي وسوء تفاهم، فتحجم عن التعبير عن مشاعرك أو تلتبس عليك بعض العواطف.

صحيًا: تميل إلى الإكثار من المشروبات الروحية والغازية أو الغنية بالملونات الاصطناعية وتعرّض نفسك للمزيد من الأخطار الصحية.



الجوزاء

مهنيًا: كن معتدلا ولا تثق بأي شخص عابر، احم نقاط ضعفك، لا تهمل عملًا أو اتصالًا، ابدأ بالأولويات ولا تهمل التفاصيل.

عاطفيًا: تنحسر العواصف وترتفع المعنويات وتطمئن خواطرك نسبيًا، وتتلقى خبرًا من الخارج أو من جهة غريبة يتعلق بالشريك، وقد تحصل على اللامتوقع.

صحيًا: يجب أن تتقبل أي موضوع وتنظر إلى الأبعد بمتانة أعصاب حتى لا تدفع الثمن من صحتك.



السرطان

مهنيًا: تنجح في العلاقات التجارية وتحقق إنجازات مهمة، لكن حذار يا عزيزي حسد بعضهم وتجنّب المباهاة بالنفس، واعمل بصمت ولا تكشف أوراقك قبل حصد النجاح.

عاطفيًا: ربّما يتعرض الشريك لأزمة خارجية فينعكس الأمر سلبًا على الجو العاطفي، أما العازب فيقرّر الارتباط وبدء صفحة جدِّية.

صحيًا: شجّع نفسك للقيام بالحركات الرياضية التي تنشطك وتبقيك في رشاقة ممتازة طوال اليوم.



الأسد

مهنيًا: لا تنتظر سرعة في تحقيق المشاريع لأن الطاقة قليلة، ولا تساعد في إنجاز الكثير، حدد أولوياتك وخصص وقتك لإنهاء المتوجب عليك.

عاطفيًا: يتوجب عليك الاهتمام باستقرارك العائلي والعاطفي لكي تنتصر على التطورات المربكة التي قد تواجهها والتغييرات التي ترتسم في الأفق.

صحيًا: لا تعرّض استقرارك الصحي للمشاكل، يمكن أن يكون هذا اليوم مليئًا بالتحديات التي تستمر على مدى أيام وفي ظروف مختلفة.



العذراء

مهنيًا: تفرح بلقاء مقرب او تحتفل بمناسبة له، يوم ملائن للسفر أو لتقديم أوراق هجرة، فما عليك إلا توسيع دائرة تحركاتك.

عاطفيًا: تنتعش العواطف وتكون الظروف رومانسية جدًا، قدرتك على التعبير وفصاحتك المذهلة تفحسان في تذليل الحواجز وتوضيح الالتباسات وتقريب وجهات النظر.

صحيًا: تصاب بآلام في الرأس كثيرًا بسبب كثرة التفكير، فحاول أن تجد الوقت لتستريح لئلا تصاب بالإرهاق في الفترة المقبلة.



الميزان

مهنيًا: أنت مدعو الى التروي والمحافظة على الهدوء، قد تتعرض لعمليات التأجيل والتسويف ولعراقيل تفقدك الصبر وتوقعك في القلق.

عاطفيًا: لا تصارع الرياح، لكن لا تترك الطرف الآخر يفرض عليك ما لا ترضاه، فالجو ليس سلبيًا كما تعتقد، لكنه يحتم عليك الانتباه.

صحيًا: أنت معرض هذا اليوم لكثير من الضغوط، تمهل وابتعد عن كل الأجواء السلبية التي قد تهدر سلامتك.



العقرب

مهنيًا: يوم مهمّ تطرأ خلاله أحداث لا تُنتسى، ويحمل إيجابيات ويدعوك إلى الاستثمار وتجربة الحظ واكتشاف آفاق جديدة.

عاطفيًا: تبدو أمورك العاطفية هذا اليوم بحاجة إلى إعادة نظر تقييم، ولا سيما بعد التطورات الطارئة أخيرًا.

صحيًا: جسمك متعب وصحتك تحتاج إلى المزيد من الانتباه، فكن على قدر المسؤولية.



القوس

مهنيًا: واكب الأحداث بانفتاح، فأنت بطبعك اجتماعي وترحب بالفرص على أنواعها، تناقش بذكاء ومهارة وتنجح في تقريب وجهات النظر.

عاطفيًا: تتداخل الشؤون العاطفية بالأمور المهنية، فإذا شعرت بالتعب فاختر الانسحاب والراحة بعيدًا عن الضغوط.

صحيًا: لتعبك النفسي أثر هائل على مجرى الأمور، ومن الضروري الابتعاد عن الأجواء المشحونة والأشخاص العدائيين كليًا.



الجدي

مهنيًا: يوم مثقل بالأعباء والمسؤوليات الجسام، قد لا تجد الوقت الكافي لإنجاز كامل مسؤولياتك الروتينية بسبب توتر أو قلق عابر.

عاطفيًا: تقلق بشأن عائلي أو شخصي او منزلي وتعيش حالة من الركود، وتراودك أفكار سود أو متشائمة.

صحيًا: إحذر التراجع الصحي فقد يضر بجسمك ويتسبب لك بمشاكل تبعدك عن ممارسة أي نشاط رياضي.



الدلو

مهنيًا: تتمكن من تحقيق تطور في وضعك المهني والمالي يمكّنك من التحرك بحريّة أكبر وحسب رغبتك وإرادتك.

عاطفيًا: تستعيد ثقتك بنفسك وبالمحيطين بك وتجد أن الوقت مؤات لتكريس علاقة متينة بالشريك الذي ابتعدت عنه مدة.

صحيًا: احرص على النوم الساعات المطلوبة ولكي تتمتع بالنوم الهادئ دون الشعور بحالات الأرق، تناول وجبة عشاء خفيفة جدًا وغير دسمة.



الحوت

مهنيًا: تتوضّح أمامك الرؤية وتمرّ بيوم مهمّ واعتقد أن الباب مفتوح لتحقيق الأرباح وللتوصل إلى إنجازات كبيرة.

صحيًا: تعيش عشقًا مميزًا وولهًا وعلاقة استثنائية تحلم بها، تلتقي أشخاصًا كثيرين يتركون أثرًا كبيرًا في قلبك أو يحركون مشاعرك.

صحيًا: حاول استعادة قوتك المعنية وعد إلى حياتك اليومية المعتادة، تطور الأجواء إيجابًا يشعرك بالراحة وتنعكس الأمور على الصعيد العاطفي.